أخبار التكنولوجيا.. إنستجرام يطلق ميزة رهيبة تتحدى تيك توك ويوتيوب.. موبايل جديد من سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر اقتصادي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة هونر Honor، عن سماعات الأذن الجديدة Honor Earbuds X6، إلى جانب هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة Honor 100 في نفس الحدث، وستكون سماعات الرأس متاحة للحجز المسبق في الصين بدءا من اليوم وستطرح للبيع بشكل رسمي لأول مرة في 1 ديسمبر.

طرحت سامسونج Samsung، هاتفها الجديد من فئة Galaxy، بمواصفات وأسعار منافسة ضمن الفئة الاقتصادية.

أعلن آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة إنستجرام Instagram، عن ميزة جديدة من شأنها أن تتيح لمستخدمي منصة الصور تنزيل مقاطع الفيديو القصيرة المعروف باسم ريلز Reels.

موبايل الغلابة.. هاتف اقتصادي جديد من فيفو بسعر 4300 جنيه

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن أحدث إصداراتها من سلسلة Vivo Y، والتي تستهدف فئة المستخدمين من للشباب، وتتميز بمواصفات مميزة مقابل سعر منخفض.

في عالم الهواتف الذكية، حيث يلتقي الابتكار والتكنولوجيا، يبرز أوبو Find X6 Pro وشاومي Xiaomi 14 Pro كأمثلة رائعة لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة، وخلال هذه المقارنة سنتعمق في الاختلافات الدقيقة والميزات الفريدة لهذين الجهازين الرائدين، من خلال تقديم منظور تفصيلي حول تصميمهما وشاشتهما وأدائهما وقدرات الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية.

وفقا لتقرير حديث، من المتوقع أن تطلق شركة سامسونج Samsung، الجيل التالي من سلسلة Galaxy S24 في 17 يناير 2024.