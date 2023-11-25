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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. إنستجرام يطلق ميزة رهيبة تتحدى تيك توك ويوتيوب.. موبايل جديد من سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وسعر اقتصادي

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ببطارية تدوم 40 ساعة.. Honor تطلق إيربودز عالية الجودة بسعر رخيص

 

كشفت شركة هونر Honor، عن سماعات الأذن الجديدة Honor Earbuds X6، إلى جانب هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة Honor 100 في نفس الحدث، وستكون سماعات الرأس متاحة للحجز المسبق في الصين بدءا من اليوم وستطرح للبيع بشكل رسمي لأول مرة في 1 ديسمبر.

 

لمحدودي الدخل.. موبايل جديد من سامسونج بكاميرا 50 ميجا بكسل وسعر اقتصادي

طرحت سامسونج Samsung، هاتفها الجديد من فئة Galaxy، بمواصفات وأسعار منافسة ضمن الفئة الاقتصادية.

 

إنستجرام يطلق ميزة رهيبة تتحدى تيك توك ويوتيوب.. إليك الطريقة

أعلن آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة إنستجرام Instagram، عن ميزة جديدة من شأنها أن تتيح لمستخدمي منصة الصور تنزيل مقاطع الفيديو القصيرة المعروف باسم ريلز Reels.

 

موبايل الغلابة.. هاتف اقتصادي جديد من فيفو بسعر 4300 جنيه

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن أحدث إصداراتها من سلسلة Vivo Y، والتي تستهدف فئة المستخدمين من للشباب، وتتميز بمواصفات مميزة مقابل سعر منخفض.

 

تشترى شاومي 14 برو ولا أوبو Find X6 Pro.. مقارنة هتعرفك الفرق

في عالم الهواتف الذكية، حيث يلتقي الابتكار والتكنولوجيا، يبرز أوبو Find X6 Pro وشاومي Xiaomi 14 Pro كأمثلة رائعة لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة، وخلال هذه المقارنة سنتعمق في الاختلافات الدقيقة والميزات الفريدة لهذين الجهازين الرائدين، من خلال تقديم منظور تفصيلي حول تصميمهما وشاشتهما وأدائهما وقدرات الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية.

 

تسريبات حصرية.. شاهد أول صور لهاتف سامسونج القادم Galaxy S24 Ultra

وفقا لتقرير حديث، من المتوقع أن تطلق شركة سامسونج Samsung، الجيل التالي من سلسلة Galaxy S24 في 17 يناير 2024.

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