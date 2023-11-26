نشرة المرأة والصحة: تفاصيل فستان زفاف لمى الشواربي لاعبة الأهلي تشعل السوشيال ميديا وهنا شيحة تثير الجدل بـ«لوك جديد»|شاهد

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
أبيض × أسود.. هنا شيحة تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد
شاركت الفنانة هنا شيحة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.
لاعبة نادي الأهلي.. تفاصيل فستان زفاف لمى الشواربي تشعل السوشيال ميديا
تصدرت لمي الشواربي لاعبة نادي الأهلي لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد تريند السوشيال ميديا.
ماذا يحدث للجسم عند تناول الكاكاو الساخن؟
الكاكاو هو المكون الرئيسي للشوكولاتة الساخنة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل مضادات الأكسدة مثل الفلافانول والفيتوستيرول التي تقلل بسهولة نسبة الكوليسترول الضار في الدم