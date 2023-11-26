نشرة المرأة والصحة: تفاصيل فستان زفاف لمى الشواربي لاعبة الأهلي تشعل السوشيال ميديا وهنا شيحة تثير الجدل بـ«لوك جديد»|شاهد

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

شاركت الفنانة هنا شيحة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

تصدرت لمي الشواربي لاعبة نادي الأهلي لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد تريند السوشيال ميديا.

الكاكاو هو المكون الرئيسي للشوكولاتة الساخنة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل مضادات الأكسدة مثل الفلافانول والفيتوستيرول التي تقلل بسهولة نسبة الكوليسترول الضار في الدم