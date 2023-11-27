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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وصول السفينة الفرنسية الطبية إلى ميناء العريش البحري

السفينة الطبية الفرنسية
السفينة الطبية الفرنسية في ميناء العريش البحري

وصل إلى ميناء العريش البحري السفينة الطبية  الفرنسية لعلاج الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة.

 بحضور وفد من السفارة الفرنسية بالقاهرة ووزير الصحة ونظيرته الفلسطيني واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء .

 

٢ غرفة عمليات:


وشرح الوفد الفرنسي طبيعة  السفينة الطبية " ديكسمود" من فئة الميسترال ، وما تضمه من قدرات طبية لاستيعاب 2 غرفة عمليات وطاقم طبي و40 سريرا، منها 20 رجال و20 سيدات و25 سرير  قسم داخلي و عناية متوسطة 15 سرير و5  عناية أطفال.، إلى جانب طائرات هليكوبتر لنقل خالات الجرحى الى المستشفيات المصرية اذا تطلب الحالة إلى ذلك .
 

 

وأبدي الوفد الفرنسي تقديره للاستقبال والتعاون  من المسؤلين لنوفير كافة البيانات التي تساعد في العمل اللوجستي للخدمات الأرضية، ووصول الإمدادات الطبية للسفينة جوا من مطار العريش، وكذلك آلية فرز المصابين في معبر رفح، ومدى حاجتهم للنقل من  السفينة حتى شفائهم ومتابعة حالاتهم.

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العريش السفينة الطبية الفرنسية علاج

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