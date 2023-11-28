عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: أشعر بأنني في وطني وبلدي

أعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه حصل على الجنسية السعودية منذ فترة، مشيرا إلى أنه الآن لديه جنسية مزدوجة، وهي الجنسية المصرية، والجنسية السعودية.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مصر والسعودية دولتان بينهما توافق كبير في أغلب القضايا، مؤكدا أن اتفاق الدولتين، هو بمثابة اتفاق للمنطقة العربية.

وأضاف مقدم برنامج “الحكاية”، أن معاملة إخواني في السعودية جميلة وكريمة، مؤكدا "أشعر أنني في بلدي ووطني، وأنا مثل ملايين المصريين الموجودين في السعودية، الذين يشعرون بالاحتواء والكرم والمحبة.

لا تحتاج لكثير من الترويج

وأشار عمرو أديب إلى أن آخر 5 سنوات في المملكة، حدث تطور اقتصادي واجتماعي، وتمكين للمرأة، وتطور في التعليم، إضافة إلى نهضة عمرانية، مؤكدا أن الأمير محمد بن سلمان لمساته واضحة، ولا تحتاج إلى كثير من الترويج، وأتمنى أن أكون مساعدا في توطيد العلاقات بين مصر والسعودية.