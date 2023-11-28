عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: أشعر بأنني في وطني وبلدي

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

أعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه حصل على الجنسية السعودية منذ فترة، مشيرا إلى أنه الآن لديه جنسية مزدوجة، وهي الجنسية المصرية، والجنسية السعودية.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مصر والسعودية دولتان بينهما توافق كبير في أغلب القضايا، مؤكدا أن اتفاق الدولتين، هو بمثابة اتفاق للمنطقة العربية. 

وأضاف مقدم برنامج “الحكاية”، أن معاملة إخواني في السعودية جميلة وكريمة، مؤكدا "أشعر أنني في بلدي ووطني، وأنا مثل ملايين المصريين الموجودين في السعودية، الذين يشعرون بالاحتواء والكرم والمحبة.

لا تحتاج لكثير من الترويج

وأشار عمرو أديب إلى أن آخر 5 سنوات في المملكة، حدث تطور اقتصادي واجتماعي، وتمكين للمرأة، وتطور في التعليم، إضافة إلى نهضة عمرانية، مؤكدا أن الأمير محمد بن سلمان لمساته واضحة، ولا تحتاج إلى كثير من الترويج، وأتمنى أن أكون مساعدا في توطيد العلاقات بين مصر والسعودية.

عمرو أديب الجنسية السعودية الجنسية المصرية جنسية مزدوجة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

اخبار مصر على مدار 24ساعة| إعلان عاجل من الحكومة.. والأرصاد تصدر تحذيرات

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

ترشيحاتنا

مقابل مليون دولار.. ناقد رياضي يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

اخبار مصر على مدار 24ساعة| إعلان عاجل من الحكومة.. والأرصاد تصدر تحذيرات

سخرية من إيلون ماسك بعد زيارته لـ إسرائيل | فيديو

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية: أشعر بأنني في وطني وبلدي

إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل الرابعة

بماذا يدعو الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات تقيك عذاب يوم القيامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ