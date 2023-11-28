الأوقاف: الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم موضوع خطبة الجمعة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد السيد إبراهيم نصار، مدير عام المساجد، بأداء خطبة الجمعة القادمة 1 ديسمبر 2023م.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، تحت عنوان: "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم" ، ومن المقرر أن ينقلها التلفزيون المصري من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة.

وتنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (القاهرة - المنوفية)، يوم الجمعة القادمة : (17 جماد أول 1445هـ)، الموافق (1/ 12/ 2023م).

وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم".