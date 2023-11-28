صدام كبير مع قائد الجيش.. زيلينسكي يرتكب خطأ فادحا يهدد منصبه

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الصدام بين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أصبح لا رجعة فيه بعد تصريحات النائبة الأوكرانية ماريانا بيزوجلا.

وأضاف سوسكين، على قناته على منصة يوتيوب: "لم يعد من الممكن الحفاظ على الوضع الذي كان قبل خطاب بيزوجلا يجب أن يتطور الوضع الآن إما وفقًا لسيناريو مخطط أو سيناريو متفجر لقد أصبح الصدام بين زيلينسكي وزالوزني لا رجعة فيه ويكتسب زخمًا".

أوضح أنه “يمكن اعتبار كلمات النائب بمثابة علامة تنذر بالرحيل الوشيك لـ زيلينسكي”، مشيرا إلي أن “الجيش سيطيح بالرئيس الأوكراني قريبًا”.

وفي وق سابق، قالت نائبة رئيس لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع، ماريانا بيزوجلا، إنه يجب على القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، الاستقالة؛ بسبب عدم وجود خطة عمل للعام المقبل.

وحسب صحيفة “سترانا” الأوكرانية، قالت ماريانا بيزوجلا: "نعم، لم يستطع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية تقديم خطة لعام 2024. لا كبيرة ولا صغيرة… وقال الجيش ببساطة إنهم بحاجة إلى أخذ ما لا يقل عن 20 ألف مواطن شهريا”.

وأضافت: “لم تكن هذه المناقشة علنية، لكن التوتر كان يتزايد، والآن أصبح الوضع متوترا، لدرجة أنه إذا لم تتمكن القيادة العسكرية من تقديم أي فكرة لعام 2024، وكل مقترحاتهم للتعبئة تتلخص في حقيقة أن هناك حاجة إلى المزيد من الناس دون أدنى مقترحات لإجراء تغييرات على نظام الجيش الأوكراني، فيجب أن تغادر هذه القيادة”.