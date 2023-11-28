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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرك عاجل.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على تقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي غزة

السيسي وقيس سعيد
السيسي وقيس سعيد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين.

 

السيسي وقيس سعيد يناقشان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

وأكد الزعيمان حرصهما على العمل المشترك لتطوير العلاقات، كما ناقش الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وهو ما ثمنه الرئيس التونسي.

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وقد اتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لتقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع، مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.

السيسي قيس سعيد الرئيس التونسي الأراضى الفلسطينية قطاع غزة

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تحرك عاجل.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على تقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي غزة

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