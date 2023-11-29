عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تتوقع استقرار سعر الدولار على المدى القصير

صدى البلد

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الشغل الشاغل لـ الحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول إلى سعر موحد لـ الدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، مع برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وأنه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الهيئة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيبدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وستمنح أولوية لقطاعي المياه والصرف الصحي شديدي التأثير على المواطن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشاً، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشاً؛ وذلك وفقاً لتسعير سابق لسعر الدولار؛ وهو 18 جنيهاً، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جداً.

txt

اخبار مصر| مدبولي: ضغوط غير مسبوقة على شبكة الكهرباء.. الانتخابات الرئاسية تنطلق بعد غدٍ

txt

رئيس محلية النواب يكشف تفاصيل لقاء مدبولي برؤساء اللجان النوعية في البرلمان

txt

مدبولي يعلن خطة الحكومة لتأمين الكهرباء

txt

مدبولي يطمئن رؤساء لجان البرلمان: البطالة تحت السيطرة رغم التحديات

txt

مدبولي: حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات

txt

مدبولي يستعرض مقترحا لحزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية

txt

مدبولي: توجيهات من الرئيس بزيادة الاهتمام بالصحة والارتقاء بمستوى الخدمات

txt

مدبولي: مصر قدمت 4 أضعاف المساعدات المرسلة إلى غزة من كل دول العالم

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستحرص على أن يتم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان، لتحقيق التوافق بشأنها.

 تفاصيل مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية

وكشف رئيس مجلس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة، بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة في أثناء الصيف؛ ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير".

وتابع رئيس الوزاء: "كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت فى ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة، وبالرغم من كل ذلك فتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان".

الحكومة الدولار سعر موحد المدى القصير مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

اخبار مصر| مدبولي: ضغوط غير مسبوقة على شبكة الكهرباء.. الانتخابات الرئاسية تنطلق بعد غدٍ

الخطيب بيفهم كورة.. فرج عامر يفتح النار على كولر ولاعبي الأهلي

شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

ترشيحاتنا

مستعدون للتفاوض.. روسيا تكشف مصير عودة العلاقات مع الناتو قريبًا

إعلامي يفجر مفاجأة عن التراجع في دعم الأهلي ويطالب بمحاسبة المسئولين

اليوم.. الحكم على حمو بيكا لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة وتغيير لونها

إطلاق الرصاص الحي.. الاحتلال يقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بأريحا

تمديد الهدنة والإفراج عن الأسرى.. بيان عاجل لمجموعة السبع بشأن حرب غزة

الحكومة تتوقع استقرار سعر الدولار على المدى القصير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطيرة بيتزا باللحمة المفرومة .. جديدة وغير تقليدية

السبب صادم.. 5 أفيال تدهس سيارة فجأة في ماليزيا

مـ جزرة بحرية.. حكاية رحلة تسببت في إنهاء تجارة العبيد؟

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ