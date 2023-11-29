الحكومة تتوقع استقرار سعر الدولار على المدى القصير

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الشغل الشاغل لـ الحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول إلى سعر موحد لـ الدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، مع برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وأنه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الهيئة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيبدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام القادم 2024، وستمنح أولوية لقطاعي المياه والصرف الصحي شديدي التأثير على المواطن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من محطات الكهرباء وهي كيلو وات ساعة تصل إلى 177 قرشاً، يحصل عليها المواطن بتكلفة 48 قرشاً؛ وذلك وفقاً لتسعير سابق لسعر الدولار؛ وهو 18 جنيهاً، والدولة مستمرة في هذا الدعم ولم يتم زيادة شرائح الكهرباء منذ عام ونصف مراعاة للمواطن، فكل الشرائح أقل من التكلفة الفعلية، وحجم الدعم في هذا القطاع كبير جداً.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستحرص على أن يتم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع البرلمان، لتحقيق التوافق بشأنها.

تفاصيل مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية

وكشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة، بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة في أثناء الصيف؛ ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير".

وتابع رئيس الوزاء: "كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت فى ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة، وبالرغم من كل ذلك فتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان".