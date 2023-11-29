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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اخبار مصر| مدبولي: ضغوط غير مسبوقة على شبكة الكهرباء.. الانتخابات الرئاسية تنطلق بعد غدٍ

صدى البلد

اخبار مصر.. أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات مهمة عن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء: تحديات المناخ والحرارة تضع ضغوطا غير مسبوقة على الشبكة الكهربائية
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات مهمة عن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية.

الرئيس السيسي يوجه بالالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان، وزير العدل.

البابا تواضروس يستقبل رئيسة المجر بالمقر البابوي
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، السيدة كاتالين نوڤاك رئيسة جمهورية  المجر، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها الحالية لمصر والتي بدأت أمس.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

شاهد.. رئيسة المجر تزور محطة مصر في رمسيس وتستقل أحد القطارات
زارت رئيسة المجر، كتالين نوفاك، محطة مصر في رمسيس لتفقد عربات السكك الحديدية التي تم توريدها من المجر، والتي تعمل على خطوط شبكة السكك الحديدية المصرية وكان فى استقبال رئيسة المجر ، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل الذي رحب برئيسة المجر، معربا عن سعادته وكل العاملين بوزارة النقل المصرية بالزيارة التاريخية لها لهيئة السكك الحديدية المصرية.


ماراثون الانتخابات الرئاسية ينطلق الجمعة المقبلة باقتراع المصريين بالخارج في 121 دولة
ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في التاسعة من صباح يوم الجمعة القادم الموافق الأول من ديسمبر المقبل ، وفق توقيت كل دولة من دول العالم

رئيس الوزراء: نتعامل مع حجم هائل من الأزمات.. وأولوياتنا توفير احتياجات المواطنين
 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في إطار استكمال هذه اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن".

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفد مؤسسة موبيلتى إنديا الهندية‎
استقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية وفد مؤسسة "موبيلتى إنديا" الهندية الحاصلة على اعتماد الجمعية الدولية للأجهزة التعويضية (ISPO) فى مجال إعداد الكوادر البشرية الفنية العاملة فى هذا المجال.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مدبولي: حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدرنا حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيع الاستثمارات، كما أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذي يقع في القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصري بصورة شاملة ومتكاملة.
نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء
تناول رئيس الوزراء أزمة  تخفيف الأحمال خلال لقاؤه رؤساء اللجان النوعية، قائلا : “ واجهنا أزمة بسبب قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث في غزة ”.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حد الاشتراك التأميني يرتفع إلى 10 آلاف و900 جنيه.. ما هي الفوائد؟
تقدم وزارة التضامن تقدم عددا من برامج الحماية الاجتماعية، والرئيس السيسي وجه في العام السابق بزيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بنحو مليون أسرة، ليكون إجمالي المستفيدين إلى 5 ملايين و300 ألف أسرة بواقع 22 مليون مواطن، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تمر بمرحلة ليست سهلة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي.

سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع
خففت وفرة الأمطار في الموسم الحالي على المنطقة الاستوائية من تأثيرات الملء الرابع لـ سد النهضة على مصر، وسط ترقب جولة جديدة من المفاوضات، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر المقبل.

مدبولي يطمئن رؤساء لجان البرلمان: البطالة تحت السيطرة رغم التحديات
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

مدبولي: اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء سيكون بالتعاون مع البرلمان
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حواراً موسعاً مع  النواب، تطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع المحلي والإقليمي والعالمي، وكذا التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية.

تحرك عاجل.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على تقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي غزة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تعزيزها بما يحقق مصلحة الشعبين.

شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء
كشفت هيئة الأرصاد عن سبب حالة الدف التي يشعر بها المواطنون خلال هذه الفترة، وأن السبب يرجع للتأثر بمرتفعات جوية تساعد على الإحساس بحرارة الأجواء نهارا، لكنها تتغير بمجرد غروب أشعة الشمس وتتحول إلى أجواء تميل إلى البرودة في أول الليل وشديدة البرودة آخره وحتى الساعات الأولى من الصباح.

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