"حقوق الإنسان.. بين النظرية والتطبيق".. ندوة بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس في إطار مواكبةً توجه الدولة بالاعتناء بحقوق الإنسان واضطلاعًا بالدور الوطني المنوط به وإيمانًا بحتمية تثقيف الشباب تثقيفًا علميًّا متميّزًا، يعتزم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، إقامة ندوة "حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط وتنسيق د. حاتم العبد مدير المركز.

تهدف الندوة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعة ولكي يكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون وتتناول الندوة ماهية حقوق الإنسان وأنواعها ومصادرها المختلفة وآليات تطبيقها…

وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الاداب الأربعاء ٢٩ نوفمبر الساعة ١١ صباحا