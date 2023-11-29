مستشفى شفاء الأورمان تفوز بالجائزة الذهبية في القيادة المناخية 2023 من مؤسسات أمريكية



منحت مؤسسة رعاية صحية بدون ضرر، والشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء، مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر جائزة القيادة المناخية الذهبية لعام 2023 ،



وتم اختيار مستشفى شفاء الاورمان، ومنحها الشهادة الذهبية في التميز في القيادة المناخية لعام 2023 ضمن أفضل 13 منشأة صحية تم اختيارها على مستوى العالم وذلك ضمن مبادرة تحدي مناخ الرعاية الصحية، والتي تضم أكثر من 300 مؤسسة مشاركة تمثل أكثر من 22000 مستشفى في 40 دولة تلتزم بالعمل المناخي الفعال الذي يركز على المرونة وإزالة الكربون والقيادة.



وصرح أ.د.هاني حسين المدير التنفيذي للمسشتفى، أن مستشفى شفاء الأورمان هي أول مستشفى خضراء معتمدة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بمصر حاصلة على شهادة التميز الذهبية، كما أنها عضو بالشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء، وهذا النجاح الجديد يثبت أننا مستمرون في الإتجاه الصحيح نحو مستشفى خضراء أكثر إستدامة تراعي المنظور البيئة للعمليات التشغيلية داخل المستشفى.



ووجه أ.محمود فؤاد ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على هذه النجاحات القوية التي حققتها إدارة المستشفى، وأن هذا الأمر يعكس اتجاه المستشفى وتماشيها مع رؤية مصر 2030 في تقليل الإنبعاثات الكربونية، وأن المستشفى في صدد زيادة الإجراءت المتعلقة بالبيئة الخضراء المستدامة لتصبح أكثر إستدامة.



وقال د.أحمد صفوت مدير إدارة الجودة، إن دور إدارة الجودة دور هام في هذه النجاحات، حيث تم وضع إجراءات وسياسات للتحول نحو مستشفى خضراء مستدامة وذلك بالتنسيق بين إدارات المستشفى المختلفة مثل إدارة المشروعات والمرافق وإدارة السلامة والبيئة وقسم صحة وسلامة الغذاء، وأثمرت هذه السياسات والإجرات عن تقليل البصمة الكربونية للمستشفى، وتقليل مصاريف التشغيل وذلك عن طريق تركيب خلايا طاقة شمسية وتقليل استهلاك الكهرباء وتقليل استهلاك المياة، ومعالجة النفايات بالفرم والتعقيم داخل المستشفى.



وبدوره اشار د.بلال أحمد عبده، نائب مدير إدارة الجودة ومنسق المشروع، أن هذا النجاح تم بعد دراسة البصمة الكربونية للمستشفى عن عامي 2021 و2022 واثبات التحسن الكبير في تقليل البصمة الكربونية للمستشفى، ونشر ابحاث عن تجربة المستشفى في مجلات عالمية، ومشاركة النجاحات والتطبيقات القوية التي نفذتها المستشفى في مجال البيئة الخضراء المستدامة.

وتعد مؤسسة (رعاية صحية بدون ضرر، والشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء)، منظمة دولية غير حكومية (NGO) تعمل على تحويل الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم بحيث تقلل من بصمتها البيئية، وتصبح مرساة مجتمعية للاستدامة، ورائدة في الحركة العالمية للصحة البيئية والعدالة، تم انشاءها من أكثر من 25 عام بأمريكا.