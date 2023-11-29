أخبار التكنولوجيا| تروكولر تكشف عدد المكالمات الاحتيالية وغير المرغوب فيها.. ZTE تكشف عن أفضل هواتفها بكاميرا فريدة من نوعها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعمل شركة سامسونج Samsung، جاهدة على دفع أحدث واجهة مستخدم تابعة لها One UI 6.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14 إلى أجهزتها الرائدة والمتوسطة المدى في الأسواق العالمية، من بينها سلسلة Galaxy S23 وS22.

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن أحدث إصداراتها من سلسلة الفئة المتوسطة "رينو"، حيث زودت تشكيلة Reno 11 بإمكانات رائدة مشابه لتلك التي تقدمها في هواتف Find X6، بما في ذلك الشاشة ثلاثية الأبعاد وعدسة بورتريه على مستوى SLR بدقة 32 ميجابكسل.

نشرت شركة تروكولر Truecaller، تقريرها الشهري الأول عن مكالمات البريد العشوائي والاحتيال في الولايات المتحدة، والذي يقدم هذا تحليلا مفصلاً حول عدد المكالمات الاحتيالية أو الغير مرغوب فيها بالبلاد، والتي تم تجميعها في الفترة ما بين شهر نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023.

كشفت شركة ZTE الصينية، في شهر يوليو الماضي، عن أحد أفضل هواتف أندرويد الرائدة ضمن العلامة التجارية نوبيا تحت اسم ZTE Nubia Z50S Pro، والذي حصل علي تقنيات ممتازة وتصميم أنيق وعملي ونظام كاميرا فريد من نوعه.

أعلنت شركة هونر Honor الصينية، مؤخرا عن هاتفيها الذكيين Honor 100 وHonor 100 Pro في حدث أقيم في الصين.

أعلنت شركة ريلمي Realme، لأول مرة عن هاتف Narzo 50A Prime الذكي في عام 2022. والآن، تطرح الشركة تحديثًا رئيسيًا للبرنامج يقوم بترقية Narzo 50A Prime إلى نظام التشغيل Android 13.