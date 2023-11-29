أخبار التكنولوجيا| تروكولر تكشف عدد المكالمات الاحتيالية وغير المرغوب فيها.. ZTE تكشف عن أفضل هواتفها بكاميرا فريدة من نوعها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
هاتف Galaxy A14 5G يحصل على أندرويد 14 من سامسونج
تعمل شركة سامسونج Samsung، جاهدة على دفع أحدث واجهة مستخدم تابعة لها One UI 6.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14 إلى أجهزتها الرائدة والمتوسطة المدى في الأسواق العالمية، من بينها سلسلة Galaxy S23 وS22.
أفضل موبايل في تاريخ Oppo Reno.. سعر ومواصفات أوبو رينو 11 برو
أعلنت شركة أوبو Oppo، عن أحدث إصداراتها من سلسلة الفئة المتوسطة "رينو"، حيث زودت تشكيلة Reno 11 بإمكانات رائدة مشابه لتلك التي تقدمها في هواتف Find X6، بما في ذلك الشاشة ثلاثية الأبعاد وعدسة بورتريه على مستوى SLR بدقة 32 ميجابكسل.
رقم صادم.. تروكولر تكشف عدد المكالمات الاحتيالية وغير المرغوب فيها بالولايات المتحدة
نشرت شركة تروكولر Truecaller، تقريرها الشهري الأول عن مكالمات البريد العشوائي والاحتيال في الولايات المتحدة، والذي يقدم هذا تحليلا مفصلاً حول عدد المكالمات الاحتيالية أو الغير مرغوب فيها بالبلاد، والتي تم تجميعها في الفترة ما بين شهر نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023.
بنظام كاميرا فريد من نوعه.. ZTE تكشف عن أفضل هواتفها
كشفت شركة ZTE الصينية، في شهر يوليو الماضي، عن أحد أفضل هواتف أندرويد الرائدة ضمن العلامة التجارية نوبيا تحت اسم ZTE Nubia Z50S Pro، والذي حصل علي تقنيات ممتازة وتصميم أنيق وعملي ونظام كاميرا فريد من نوعه.
وحش السيلفي.. أقوى هاتف من Honor بمواصفات وأسعار منافسة
أعلنت شركة هونر Honor الصينية، مؤخرا عن هاتفيها الذكيين Honor 100 وHonor 100 Pro في حدث أقيم في الصين.
موبايل Realme Narzo 50A يتلقى أندرويد 13 من ريلمي
أعلنت شركة ريلمي Realme، لأول مرة عن هاتف Narzo 50A Prime الذكي في عام 2022. والآن، تطرح الشركة تحديثًا رئيسيًا للبرنامج يقوم بترقية Narzo 50A Prime إلى نظام التشغيل Android 13.