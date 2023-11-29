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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تقلبات الشتاء تضرب سوق النفط العالمي.. وهذا البلد سبب الأزمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من القلق والترقب ينتظرها الجميع بعد أن تسببت عاصفة سميت بعاصفة القرن في إحداث ارتباك بسوق النفط.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن عطلت عاصفة في منطقة البحر الأسود صادرات كازاخستان وروسيا من الخام، مما أثار مخاوف من نقص الإمدادات، بينما يترقب المستثمرون قرارا حاسما من تحالف أوبك+ قد يزيد تخفيضات الإنتاج أو يمددها.

وبحلول الساعة 01:27 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 82.01 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.6% إلى 76.86 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بفضل احتمال تمديد تحالف أوبك+، الذي يتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، تخفيضات الإمدادات أو زيادتها، فضلا عن المخاوف بشأن إنتاج النفط في كازاخستان وضعف الدولار.

وعطلت عاصفة شديدة في منطقة البحر الأسود ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من صادرات النفط من كازاخستان وروسيا، وفقاً لمسؤولين حكوميين وبيانات ملاحية.

وقالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن أكبر حقول النفط في البلاد خفضت إنتاج النفط اليومي 56% اعتبارا من 27 نوفمبر.

ومن المقرر أن تعقد أوبك+ اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت غدا الخميس لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024، بعد تأجيله من 26 نوفمبر.

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وقالت أربعة مصادر في أوبك+ إن المحادثات ستكون صعبة ومن الممكن تمديد الاتفاق السابق بدلا من تخفيضات أكبر في الإنتاج.

ولقي النفط دعما أيضا من ضعف الدولار وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

فقد تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدارلي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وعادة ما يدعم ضعف الدولار أسعار النفط لأنه يجعله أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية 817 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وقدر ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات أسبوعية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.

عاصفة القرن

تسببت عاصفة قوية صاحيها رياح وأمواج عاتية يوم الاحد في وقوع 8 قتلى في روسيا وشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو ومناطق محتلة أخرى من أوكرانيا وفي مولدافيا، بحسب السلطات ووسائل اعلام الاثنين، ووصفت بأنها "عاصفة القرن".

وعثر على جثة رجل في مدينة سوتشي الساحلية الشهيرة، حسبما أفادت السلطات الإقليمية التي أوصت السكان بعدم الاقتراب من المياه.

وفي شبه جزيرة القرم، قضى رجل آخر توجه "لمشاهدة الأمواج"، حسبما قال مستشار حاكم القرم، أوليغ كريوتشكوف، للتلفزيون العام.

كذلك قُتل شخص على متن قارب في مضيق كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، وعثر على جثة في نوفوروسيسك في منطقة كراسنودار، بحسب وكالات روسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى تقارير عن "الكوارث المناخية" وأمر حكومته باتخاذ إجراءات لمساعدة المناطق المتضررة.

وفي منطقة كراسنودار التي تضم منتجعات ساحلية مثل سوتشي وأنابا، اقتلعت الرياح مئات الأشجار ومنشآت على الشواطئ ليل الأحد الاثنين ما أدى إلى سقوط جرحى على ما أفاد المكتب المحلي لوزارة حالات الطوارئ الروسية.

وفي فيتيازيفو قرب أنابا تسبّبت العاصفة بجنوح سفينة الشحن الكبيرة "بلو شارك" التي ترفع علم بيليز وفق المصدر نفسه.

وفي القرم، غمرت مياه البحر الأسود طرقات سريعة فيما عرض التلفزيون الروسي مشاهد لأمواج تضرب سيارات كانت تحاول شق طريقها عبر المياه، وكتب حاكم القرم سيرغي أكسيونوف عبر تلغرام أنه أعلن الاثنين يوم عطلة بسبب العاصفة، كذلك، أعلن حالة الطوارئ في عدة مناطق بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014.

وقال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية "ما شهدناه يشبه نهاية العالم فعلاً،و لم يسبق للسكان أن شاهدوا رياحاً وأمواجاً بهذه الشدة من قبل".

وفي سيفاستوبول نفق أكثر من 500 حيوان بحري اثر فيضان حوض الأسماك المحلي جراء العاصفة على ما كتب حاكم المنطقة ميخائيل رزفوجاييف عبر تلغرام.

وأفاد أن الأرصاد الجوية غير مطمئنة مع توقع أمطار وثلوج ورياح تصل سرعتها إلى 30 مترا في الثانية الاثنين في القرم.

وضربت أوكرانيا المجاورة عاصفة ثلجية تسبّبت بانقطاع الكهرباء عن أكثر من ألفي بلدة وإغلاق الطرق السريعة، و عثر على جثتي شخصين داخل سيارتهما التي غمرتها الثلوج قرب بلدة كوسكاليا بجنوب شرق البلاد، وعثر على جثة رجل (48 عاما) في قرية كروغليغ (شرق)، وعلى جثة آخر في مدينة غريغوريوبول بمنطقة ترانسدنيستريا الانفصالية.

مليون مواطن يعاني

أوضحت وزارة الطاقة الروسية أنّ أكثر المناطق تضرراً هي شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا ومناطق محتلة جزئياً في دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان إن الكهرباء انقطعت عن "نحو 1.9 مليون شخص في الساعة 07.00 بتوقيت غرينتش الاثنين، في هذه المناطق "بسبب الظروف الجوية غير المواتية".

وعانى شهد نصف مليون شخص في شبه جزيرة القرم من انقطاع في التيار الكهربائي بسبب العاصفة التي ضربت البحر الأسود، حيث إنه في شبه جزيرة القرم وحدها، انقطع الكهرباء عن 400 ألف شخص، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية عن شركة "كريمينرغو" للطاقة، مما تسبب في وقف شحنات النفط الخام في ميناء نوفوروسيسك الروسي، ومحطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، مما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط في كازاخستان.

وفي نوفوروسييسك في منطقة كراسنودار أيضاً، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب بحر قزوين، تعليق عمليات تحميل النفط ووضع ناقلات النفط في مكان آمن بسبب "الأحوال الجوية غير المواتية بتاتاً" مع رياح تصل سرعتها إلى 86 كيلومترا في الساعة وأمواج يبلغ ارتفاعها ثمانية أمتار.

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وأعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا يوم الاثنين عطلة، حيث استمرت العاصفة التي وصلت سرعة الرياح فيها إلى 40 متراً في الثانية في ضرب شبه الجزيرة كما تأثرت مناطق أخرى من أوكرانيا وجنوب روسيا، حيث ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا أن التساقط الكثيف للثلوج أدى إلى إغلاق اضطراري للطرق الرئيسية في منطقتي أوديسا وميكولاييف في جنوب أوكرانيا، كما شهدت حوالي 234 بلدة وقرية في منطقة أوديسا انقطاع التيار الكهربائي، وفقاً للحاكم أوليه كيبر، بينما أبلغت منطقة بولتافا في وسط أوكرانيا عن تأثر 18 ألف شخص بانقطاع الكهرباء.

وفي هذا الصدد قالت شركة ترانسنفت الروسية إن عمليات تحميل الشحنات قد تستأنف مؤقتاً يوم الثلاثاء في حال تحسن الطقس وهدوء العاصفة التي يُتوقع أن تستمر معظم هذا الأسبوع.

واضطرت كازاخستان، التي تستخدم خطوط أنابيب بحر قزوين في الجزء الأكبر من صادراتها من الخام المنقول بحراً، إلى خفض إنتاجها.

و تراجع إنتاج البلاد من النفط في 26 نوفمبر إلى 214.500 طن يومياً (حوالي 1.57 مليون برميل يومياً)، بانخفاض أكثر من 15% عن اليوم السابق، وفقاً لوزارة الطاقة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

عاصفة النفط البحر الأسود اوبك صادرات النفط روسيا كازاخستان

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