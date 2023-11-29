ضبط مصنع سكر بدون ترخيص وبداخله كميات مجهولة المصدر بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من السكر مجهولة المصدر ، وشكائر السكر مخصصة لتعبئة السكر محدد السعر للمستهلك وإعادة تعبئتها فى عبوات تحمل بيانات وهمية ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على 3,050 طن سكر وعدد 4 ماكينة "تعبئة - تغليف- طبع" وكمية من الملصقات .

وإعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.