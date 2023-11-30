يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

احتشدت مجموعة من جماهير الأهلي أمام مقر المستشفى الذي يرقد بها العامري فاروق نائب رئيس النادي ، حاملين لافتات مكتوب عليها عبارات المحبة والدعاء له بالشفاء.

ووجه الدكتور هشام العامري شقيق نائب رئيس النادي الأهلي رسالة للجماهير عبر صفحته الشخصية ، مليئة بالشكر والتقدير على محبتهم لشقيقه ، متمنيا من الجميع الدعاء له.

وكتب هشام العامري على صفحته على فيسبوك: “من أمام المستشفي.. جمهور الأهلي علي راسنا والله.. يعجز اللسان عن شكر حضراتكم.. يارب يا عامري يا حبيبي تقوم بالسلامة يارب.. وحشتنا كلنا اقسم بالله”.

حسام غالي يطالب بالدعاء للعامري فاروق

وكان حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قد وجه أمس رسالة للجماهير المصرية في كل مكان بأن يكثروا من الدعاء للعامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء الذي مازال يرقد في أحد المستشفيات المتخصصة في جراحات المخ والأعصاب في غيبوبة.

وأضاف حسام غالي خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على أون تايم سبورتس، أن العامري فاروق ما زال فاقد الوعي، وحالته حرجة ولكن الجميع لديه أمل في الله سبحانه وتعالى بأن يستعيد وعيه خاصة أن نسبة الإدراك ارتفعت لـ 6.

وأشار "غالي" إلى أن تجربة العامري فاروق جعلته مُتيقنًا أن لا يوجد أي سبب في الدنيا يجعله يحزن أو يصل به الأمر إلى هذا الأمر بأن يرتفع ضغط الدم ويتسبب في نزيف في المخ، داعيًا المولى عز وجل أن يشفيه ويعافيه، لأن غيابه أثّر في الجميع وفيه شخصيًا.