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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تمثل  الذهب الذهب أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي شراء الشبكة وتحديد الوقت الأنسب للشراء خاصة بعد استقرار عيار 21 عند 2825 فيما بلغ عيار 12 حوالي 1614 ليكسر بذلك حاجز ال 1600.

أسعار الذهب اليوم

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية يحدد على أساسها قرار البيع والشراء بالنسبة للمستثمرين خاصة أن المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل تقلبات الأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية.

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أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

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200 جنيه في لحظات|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة هائلة وعيار 21 مفاجأة

وتعد  أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة ، كما أن البعض يعتبر المعدن الأصفر من بين وسائل الادخار الأمنة والتي يلجأ لها  الكثيرون فى ظل تقلبات الأسعار كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي.

فيما بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,206 شراء 3,229
عيار 22 بيع 2,939 شراء 2,960
عيار 21 بيع 2,805 شراء 2,825
عيار 18 بيع 2,404 شراء 2,421
عيار 14 بيع 1,870 شراء 1,883
عيار 12 بيع 1,603 شراء 1,614
الاونصة بيع 99,698 شراء 100,409
الجنيه الذهب بيع 22,440 شراء 22,600
الكيلو بيع 3,205,714 شراء 3,228,571

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في 7 أشهر تقريباً، نتيجة انخفاض الدولار وعوائد السندات الأميركية مع تزايد ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2044.69 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 2045.30 دولار للأوقية.

ووصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويوشك المؤشر على تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام.

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وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 4.2629%.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.96 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3% إلى 936.78 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1056.62 دولار للأونصة.
 

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