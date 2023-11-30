محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد للانتخابات الرئاسية وتجهيز لجان الاقتراع

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقبل البدء في جدول الأعمال وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد للانتخابات الرئاسية من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان مؤكدا على (تكثيف اعمال النظافة ورفع كافه الاشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفى الطرق المؤدية اليها، تكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، تمهيد وتسويه الطرق الترابية المؤدية، قص الأشجار، دهان البلدورات ، دهان وتجميل اسوار اللجان، توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوى الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنر باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان) .

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن.

كما وجه بالمراجعة اليومية لكل من (طلبات الاستيفاء والمعاينة ووارد اليوم من المتغيرات المكانية، شهادات المتغيرات المكانية، موقف طلبات التصالح، موقف إدخال المرافق، موقف أعمال استئناف البناء وسرعة الرد على الشكاوى سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء والتي حققت المحافظة نسبة انجاز متميزة بها 99,5 % أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بيكم، والمرور اليومي الميداني على المراكز التكنولوجية للتأكد من حسن تقديم الخدمة للمواطنين، الطرق السريعة والشوارع الرئيسية ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، القرى ومتابعة أعمال حرق القمامة والمخلفات الزراعية وحالة الترع والمصارف، المرور لرصد أعمال التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالتها في المهد، متابعة كافة المشروعات بالمركز او الحى والإفادة بأي معوقات، كما وجه المحافظ باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من الموضوعات ووافق على اعتماد الأحوزه العمرانية لعدد 8 عزب بمراكز المحافظة (عزبة عبد الصمد عطية بميت حبيش البحرية مركز طنطا، عزبة العسيلى ببنا أبو صير مركز سمنود، عزبة السيد الزيات بشونى مركز طنطا، عزبة مفيد ببرما مركز طنطا، عزبة أحمد أبو مصطفى بالجعفرية مركز السنطة، عزبة أمين سليم (جمال سليم) بشبرا قاص مركز السنطة، عزبة طابون الشوربجى بالجميزة مركز السنطة، عزبة طارق الشيشى بميت عساس مركز سمنود.



كما وافق المجلس على إنشاء نقطة إسعاف بالمحلة وعلى تخصيص قطعة ارض أملاك دولة لتوسعة المعهد الديني بدفرة ليكون معهد ديني ابتدائي إعدادي ثانوي .

ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمسطح (79م2) لضمها لمسجد المنشاوي بقرية كوم اشناواي – مركز السنطة لصالح مديرية اوقاف الغربية.



ووافق المجلس على توسعة مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بقرية قرانشو مركز بسيون من خلال ضم قطعة أرض مملوكة للدولة بمسطح (520م2) للمدرسة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز بسيون.

كما وافق المجلس على عدد من أراضي مشروعات المرحلة الثانية لحياة كريمة بمركز المحلة حيث وافق على تخصيص قطعة ارض أملاك دولة لإنشاء مدرسة ابتدائي بمسطح 1338.42م2 بقرية محلة حسن التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى،الموافقة على تخصيص قطعة ارض لإقامة مدرسة ابتدائي بحوض الملقة (نمرة 7) بقرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى، ووافق المجلس على تخصيص قطعة ارض لإقامة مدرسة إعدادية بقرية كفر قريطنة بالوحدة المحلية بنمرة البصل مركز المحلة الكبرى، وفى ذات السياق، تم الموافقة على تخصيص قطعة ارض لإقامة معهد ديني إعدادي للفتيات لصالح الأزهر الشريف، فضلا عن الموافقة على تخصيص قطعة ارض أملاك دولة لإقامة مدرسة تعليم أساسي للمكفوفين بمسطح 939م2 بمنطقة منشية مبارك التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى.

و اختتم المحافظ المجلس التنفيذي بتكريم المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا لبلوغه السن القانونية للمعاش، وأشار المحافظ إلى أن هذا التكريم هو تقدير لما قدمه من عطاء على مدار عملة بالمحليات، واستجابته السريعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأوضح أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزا لخلفائهم للتقاني في العمل وبذل المزيد من الجهد لخدمة أهالي الغربية.