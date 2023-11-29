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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع آخر التجهيزات بالمقرات الانتخابية بكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها، والوقوف على مدى جاهزية المقار التي تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

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حيث قام محافظ الغربية بجولة تفقدية في السابعة من صباح اليوم لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بمركز ومدينة كفر الزيات، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

محافظ الغربية يستكمل جولاته التفقدية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بمركز ومدينة زفتى

بدأت الجولة بتفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية للمغتربين بمقر هندسة ري قبلي بكفر الزيات موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنتين الانتخابيتين بمجلس مدينة كفر الزيات ومنهم لجنة للمغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة،وتابع المحافظ الجولة بتفقد مقر اللجنة الانتخابية بمركز الرعاية الصحية الأولية بكفور  بلشاي ، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات .

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وقد شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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