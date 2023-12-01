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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|فرنسا تمنع الوزراء من استخدام واتساب وسيجنال وتيليجرام.. شاومي تكشف رسميا عن هاتف ريدمي K70e

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

اقتنص الفرصة.. أرخص موبايلات سامسونج قبل نهاية العام

 

هناك العديد من الهواتف التي أطلقتها شركة Samsung خلال عام 2023، ولكن ما هو أرخص موبايل سامسونج 2023 بمواصفات جيدة؟

 

أرخص موبايل شاومي في السوق المصري.. ينافس أكبر الهواتف

أصبحت عملية شراء هاتف جديد بسعر جيد صعبة بعض الشيء في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الهواتف، ولكن هناك شركات استطاعت أن توازن بين السعر والقيمة المقدمة للمستخدم، ومن بينهم شركة شاومي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، ولهذا السبب اخترنا لكم اليوم أرخص هواتف شاومي في السوق حاليا.

مؤسس شاومي يتبرع بمبلغ قياسي لجامعته في ووهان

في مبادرة خيرية غير مسبوقة، قدم الملياردير الصيني "لي جون" Lei Jun، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة شاومي Xiaomi، تبرعا قياسيا بقيمة 1.3 مليار يوان ( 182 مليون دولار) لجامعته الأم، جامعة ووهان، وهي أكبر جامعة في وسط الصين.

 

أيهما أفضل؟.. مقارنة بين فيفو iQOO 12 Pro وهونر Honor 100 Pro

 

أصبحت الهواتف الصينية المتطورة متقدمة بشكل لا يصدق ومن الصعب جدا التمييز بين أي منها هو الأفضل، اثنان من أحدث المتنافسين في هذه الساحة هما هاتف فيفو الجديد iQOO 12 Pro وهونر Honor 100 Pro.

 

فرنسا تحظر استخدام واتساب وسيجنال وتيليجرام.. وتطرح البديل

أصدرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، قرارا بحظر استخدام تطبيقات المراسلة الشهيرة واتساب وسيجنال وتيليجرام، للوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بسبب ثغرات أمنية، وفقا لمذكرة اطلعت عليها صحيفة politico.

 

برامات 16 جيجابايت.. فيفو تطلق هاتفا شبابيا جديدا

 

تستعد شركة فيفو Vivo الصينية، لإطلاق أحدث إصداراتها ضمن سلسلة S، ويستهدف تشكيلة Vivo S18 فئة المستخدمين من للشباب بسعر منافس.

 

بإمكانات هائلة وسعر منافس.. شاومي تكشف رسميا عن هاتف ريدمي K70e

بدأت شركة شاومي Xiaomi، لصناعة الهواتف الصينية بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على كاميرات وتقنيات ينافس فيها أفضل الهواتف المطروحة حاليا.

 

تسريب سعر النسخة الدولية من هاتف فيفو iQOO 12

قدمت شركة فيفو، سلسلة iQOO 12 للسوق الصينية خلال الشهر الجاري، ومن المقرر أن يتم طرح النسخة العالمية لأول مرة في الهند في 12 ديسمبر.

بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل أندرويد جديد يغزو الأسواق بتصميم استثنائي

أطلقت شركة Meizu لصناعة الهواتف الصينية، أحدث هواتفها الذكية الرائدة التي تعمل بنظام التشغيل أتدرويد، ويتميز هاتف Meizu 21 بتصميم مربع الشكل مشابه لأجهزة آيفون، وإعداد كاميرا يشابه إصدارات سامسونج جالاكسي إس.

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