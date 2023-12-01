أخبار التكنولوجيا|فرنسا تمنع الوزراء من استخدام واتساب وسيجنال وتيليجرام.. شاومي تكشف رسميا عن هاتف ريدمي K70e

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هناك العديد من الهواتف التي أطلقتها شركة Samsung خلال عام 2023، ولكن ما هو أرخص موبايل سامسونج 2023 بمواصفات جيدة؟

أصبحت عملية شراء هاتف جديد بسعر جيد صعبة بعض الشيء في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الهواتف، ولكن هناك شركات استطاعت أن توازن بين السعر والقيمة المقدمة للمستخدم، ومن بينهم شركة شاومي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، ولهذا السبب اخترنا لكم اليوم أرخص هواتف شاومي في السوق حاليا.

في مبادرة خيرية غير مسبوقة، قدم الملياردير الصيني "لي جون" Lei Jun، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة شاومي Xiaomi، تبرعا قياسيا بقيمة 1.3 مليار يوان ( 182 مليون دولار) لجامعته الأم، جامعة ووهان، وهي أكبر جامعة في وسط الصين.

أصبحت الهواتف الصينية المتطورة متقدمة بشكل لا يصدق ومن الصعب جدا التمييز بين أي منها هو الأفضل، اثنان من أحدث المتنافسين في هذه الساحة هما هاتف فيفو الجديد iQOO 12 Pro وهونر Honor 100 Pro.

أصدرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، قرارا بحظر استخدام تطبيقات المراسلة الشهيرة واتساب وسيجنال وتيليجرام، للوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بسبب ثغرات أمنية، وفقا لمذكرة اطلعت عليها صحيفة politico.

تستعد شركة فيفو Vivo الصينية، لإطلاق أحدث إصداراتها ضمن سلسلة S، ويستهدف تشكيلة Vivo S18 فئة المستخدمين من للشباب بسعر منافس.

بدأت شركة شاومي Xiaomi، لصناعة الهواتف الصينية بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على كاميرات وتقنيات ينافس فيها أفضل الهواتف المطروحة حاليا.

قدمت شركة فيفو، سلسلة iQOO 12 للسوق الصينية خلال الشهر الجاري، ومن المقرر أن يتم طرح النسخة العالمية لأول مرة في الهند في 12 ديسمبر.

أطلقت شركة Meizu لصناعة الهواتف الصينية، أحدث هواتفها الذكية الرائدة التي تعمل بنظام التشغيل أتدرويد، ويتميز هاتف Meizu 21 بتصميم مربع الشكل مشابه لأجهزة آيفون، وإعداد كاميرا يشابه إصدارات سامسونج جالاكسي إس.