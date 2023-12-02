بيحبوني.. ميسي يكشف عن مفاجأة بعد مونديال قطر

بعد مرور ما يقرب من عام على رفع كأس العالم للمرة الثالثة لبلاده، كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تفاصيل جديدة عن طريقه نحو اللقب مع الأرجنتين في مونديال قطر.

وبعد الهزائم في نهائي كأس العالم 2014 وكذلك نهائيات كوبا أمريكا 2015 و2016، كثرت الانتقادات للنجم الأرجنتيني.

ميسي محبوب الأرجنتين

ولكن كما قال ميسي في مقابلة للفيلم الوثائقي "أبطال.. عام لاحق" لقناة "ديزني ستار بلس"، يقول كابتن إنتر ميامي الآن إنه محبوب في وطنه.

وقال ميسي: "لقد قضيت وقتا سيئا، عائلتي والأشخاص الذين يحبونني فعلوا ذلك أيضًا. [النقاد في الأرجنتين] كانوا غير عادلين للغاية تجاه جيل من اللاعبين وقالوا الكثير من الأشياء السيئة عني.أنا لست حاقدا".

وأضاف: "أشعر أنه بمثابة انتصار بالنسبة لي أن أغير هذا الوضع وأن أفوز على كل شعب الأرجنتين. اليوم 95% أو 100% من الأرجنتينيين يحبونني وهذا شعور جميل".

في أول ظهور له مع منتخب الألبيسيليستي في عام 2005، خسر ميسي نهائيات كوبا أمريكا في أعوام 2007 و2015 و2016. وكان قد اقترب أيضا من الفوز بلقب كأس العالم 2014 قبل أن يخسر أمام ألمانيا في الوقت الإضافي لتلك البطولة.

ميسي يحقق حلم حياته

لكن الرجل المعروف باسم "البرغوث" فاز بأول لقب دولي له مع الأرجنتين في عام 2021، متغلبا على منافسه البرازيل ليرفع الكأس.

بالطبع، أضاف ميسي المزيد إلى بلاده عندما قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم، محققا حلم حياته.

وتابع "إنه الشيء الذي يرغب فيه الجميع. الكل لديه أحلام كبيرة والأهم هو أن تكون بطلا للعالم مع منتخبك الوطني".

وأوضح "لقد كنت محظوظا بتحقيق كل شيء على مستوى النادي مع برشلونة وأيضا على المستوى الفردي. كان هذا هو الشيء الوحيد الذي استعصى علي".

وتابع "هناك عدد قليل جدا من اللاعبين الذين يمكنهم القول إنهم حققوا كل شيء، والحمد لله أنا واحد منهم".

وأضاف: "إذا بذلت الجهد والتضحية والعمل والتواضع، ستحقق أهدافك في النهاية". "قد يكون الطريق صعبا، لكن عليك أن تستمر في القتال من أجل أحلامك لتحاول تحقيقها. كنت دائما أحب لعب كرة القدم، والقدوم إلى المنتخب الوطني والتواجد في الملعب، لكنني لم أستمتع بها أبدا مثل اليوم".