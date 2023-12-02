عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيحبوني.. ميسي يكشف عن مفاجأة بعد مونديال قطر

ميسي
ميسي

بعد مرور ما يقرب من عام على رفع كأس العالم للمرة الثالثة لبلاده، كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تفاصيل جديدة عن طريقه نحو اللقب مع الأرجنتين في مونديال قطر.

 

وبعد الهزائم في نهائي كأس العالم 2014 وكذلك نهائيات كوبا أمريكا 2015 و2016، كثرت الانتقادات للنجم الأرجنتيني.

 

ميسي محبوب الأرجنتين 

ولكن كما قال ميسي في مقابلة للفيلم الوثائقي "أبطال.. عام لاحق" لقناة "ديزني ستار بلس"، يقول كابتن إنتر ميامي الآن إنه محبوب في وطنه.

 

وقال ميسي: "لقد قضيت وقتا سيئا، عائلتي والأشخاص الذين يحبونني فعلوا ذلك أيضًا. [النقاد في الأرجنتين] كانوا غير عادلين للغاية تجاه جيل من اللاعبين وقالوا الكثير من الأشياء السيئة عني.أنا لست حاقدا".

 

وأضاف: "أشعر أنه بمثابة انتصار بالنسبة لي أن أغير هذا الوضع وأن أفوز على كل شعب الأرجنتين. اليوم 95% أو 100% من الأرجنتينيين يحبونني وهذا شعور جميل".

 

في أول ظهور له مع منتخب الألبيسيليستي في عام 2005، خسر ميسي نهائيات كوبا أمريكا في أعوام 2007 و2015 و2016. وكان قد اقترب أيضا من الفوز بلقب كأس العالم 2014 قبل أن يخسر أمام ألمانيا في الوقت الإضافي لتلك البطولة.

وجها لوجه أمام رونالدو| ميسي يعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ما القصة؟!

إطلاق رصاص وسرقة 8 ملايين بيزو..واقعة سطو جديدة على مقربين للأرجنتيني ميسي

ميسي يحقق حلم حياته 

لكن الرجل المعروف باسم "البرغوث" فاز بأول لقب دولي له مع الأرجنتين في عام 2021، متغلبا على منافسه البرازيل ليرفع الكأس.

 

بالطبع، أضاف ميسي المزيد إلى بلاده عندما قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم،  محققا حلم حياته.

 

وتابع "إنه الشيء الذي يرغب فيه الجميع. الكل لديه أحلام كبيرة والأهم هو أن تكون بطلا للعالم مع منتخبك الوطني".

 

وأوضح "لقد كنت محظوظا بتحقيق كل شيء على مستوى النادي مع برشلونة وأيضا على المستوى الفردي. كان هذا هو الشيء الوحيد الذي استعصى علي".

 

وتابع "هناك عدد قليل جدا من اللاعبين الذين يمكنهم القول إنهم حققوا كل شيء، والحمد لله أنا واحد منهم".

 

وأضاف: "إذا بذلت الجهد والتضحية والعمل والتواضع، ستحقق أهدافك في النهاية". "قد يكون الطريق صعبا، لكن عليك أن تستمر في القتال من أجل أحلامك لتحاول تحقيقها. كنت دائما أحب لعب كرة القدم، والقدوم إلى المنتخب الوطني والتواجد في الملعب، لكنني لم أستمتع بها أبدا مثل اليوم".

كأس العالم ميسي الأرجنتين مونديال قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

موضوعات متعلقة

وجها لوجه أمام رونالدو| ميسي يعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ما القصة؟!

انجح علاقة كروية مهددة بالفشل| أزمة بين ميسي وزوجته.. فهل اقترب الطلاق؟!

ترشيحاتنا

سوريا.. إسرائيل تشن هجوما جويا على محيط العاصمة دمشق

لقب الكنفدرالية..تصريح صادم من فيريرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

انتخابات الرئاسة المصرية| حصاد اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج.. وهؤلاء أشهر الفنانين المشاركين

في عيد ميلادها الـ 50.. كيف احتفلت رانيا يوسف به| صور

أستون مارتن تلغي خططها لإنتاج سيارة فانكويش بمحرك وسطي

استقالات جماعية لموظفي X بعد تصريحات إيلون ماسك المعادية لليهود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم نبيلة عبيد ضمن احتفالية المرآة في السينما بمهرجان البحر الأحمر

سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

ملوخية في الفصل|مشهد لا يتكرر سوى بالأفلام..ماذا يحدث بإدارة ميت غمر التعليمية

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

فيديو

17 يوما عايش على المياه.. الفنان محمد ممدوح يكشف سر فقدان وزنه

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ