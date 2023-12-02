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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو سلامة: استعنت بمصمم معارك كوري من أجل شماريخ

عمرو سلامة
عمرو سلامة

قال المخرج عمرو سلامة أنه استعان بمصمم معارك كوري لتنفيذ مشاهد الأكشن وتصميمها، حتي يخرج العمل في أفضل صورة، مشيرا إلى أن الأمر كبد الميزانية أموالا كثيرة ولكنه سعيد بالنتيجة التي ظهرت في النهاية.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش عرض الفيلم خارج مسابقة مهرجان البحر الأحمر: أحاول تقديم الأفلام بشكل غزير، لاتاحة الفرصة أمام المزيد من الحكايات بغض النظر عن نوع هذه الأفلام وماهيتها، وأتمنى أن أسطتيع دائما الجمع بين الأفلام التجارية والفنية.

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مهرجان البحر الأحمر 

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

المخرج عمرو سلامة عمرو سلامة مهرجان البحر الأحمر فيلم شماريخ آسر ياسين

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