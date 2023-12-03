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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

صدى البلد

تعد الإجازات الرسمية والعطلة الأسبوعية من بين الأمور الضرورية كونها فرصة للموظفين للاسترخاء والاستمتاع مع أسرهم وأصدقائهم، وقضاء وقت ممتع بعيدًا عن العمل.

الإجازات الرسمية في عام 2024

مع قرب انتهاء عام 2023 يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الإجازات المتبقية خلال هذا العام، إلا أن الإجازات الرسمية للعام الجاري 2023 انتهت بشكل رسمي.

 

وحصل المواطنون على آخر إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر الماضي، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة 1973، لذا لن يكون هناك أي إجازات رسمية جديدة إلا مع بداية العام الجديد 2024.

ويحق للعاملين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد والمناسبات الآتية:

- غرة شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).

- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم يتم الاحتفال فيه بـ (المولد النبوي الشريف).

- يحصل الموظفون على اليومين الأول والثاني من شهر شوال بمناسبة (عيد الفطر).

- كما يحصل المواطنون على التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة للاحتفال بعيد الأضحى.

- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.

- 25 من يناير الاحتفال بـ (عيد الشرطة).

- إجازة يوم شم النسيم.

- كما تتضمن إجازات 2024 إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

- اليوم الأول من مايو الذي يوافق الاحتفال بعيد العمال.

- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو عيد الثورة.

- 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

 

أول إجازات 2024

سيكون عيد الميلاد المجيد أول الإجازات الرسمية فى عام 2024 التي من المنتظر أن تتغير مواعيدها وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، ولتتوافق مع الإجازات الأسبوعية.

 

إجازة مدفوعة الأجرة

ويحصل الموظفون علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتسجل عدد الإجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومين اثنين إجازة أسبوعية، أما فيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

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