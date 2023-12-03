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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وزيرة الثقافة

صدى البلد

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، بمطار سوهاج الدولي، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، خلال زيارتها لمحافظة سوهاج.

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة لسوهاج؛ لافتتاح معرض سوهاج الأول للكتاب بنادي المحليات، بالاضافة إلي تفقد عدد من قصور الثقافة بنطاق المحافظة، ومنها قصر ثقافة سوهاج، وأخميم، والكوثر.

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محافظة سوهاج

وتختتم الوزيرة زيارتها لسوهاج بافتتاح كشك "كتابك" بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاه، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

يرافق وزيرة الثقافة خلال زيارتها لمحافظة سوهاج الدكتور أحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

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