مباريات اليوم بالدوريات .. والقنوات الناقلة

نرصد لكم خلال موقع صدي البلد الاخباري أهم مباريات يوم الاثنين في جميع البطولات والدوريات المختلفة:
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة:
القوة الجوية العراقي vs أولماليك الأوزبكستاني
- الساعة: 2 ظهرًا
السد القطري vs ناساف كارشي الأوزبكستاني
- الساعة: 6 مساءً
الفيصلي الأردني vs الشارقة الإماراتي
- الساعة: 6 مساءً
مومباي سيتي الهندي vs نافباخور نامانجان الأوزبكستاني
- الساعة: 6 مساءً
الهلال السعودية vs نساجي مازاندران الإيراني
- الساعة: 6 مساءً على قناة beIN Sports AFC 1 HD
الاتحاد السعودي vs سباهان اصفهان الإيراني
- الساعة: 8 مساءً على قناة beIN Sports AFC 2 HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:
- سيلتا فيجو vs قادش
- الساعة: 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:
- تورينو vs أتالانتا
- الساعة: 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي:
- سبورتنج لشبونة vs جل فيسنتي
- الساعة: 10:15 مساءً
مواعيد مباريات الدوري التركي:
- فناربخشة vs سيفاس سبور
- الساعة: 7 مساءً
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة:
- سموحة vs فاركو
- الساعة: 7 مساءً على قناة on time sport