وفاة ناهد.. رانيا فريد شوقى تنعى شقيقتها بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقى، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تنعى فيه شقيقتها ناهد فريد شوقى.

وقالت رانيا فريد شوقى : انا لله وانا اليه راجعون لله ما اعطي ولله ما اخذ وكل شئ عنده بمقدار .. توفيت إلي رحمة الله اختي المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي .. صلاة الجنازة العصر في مسجد الشرطة الشيخ زايد".

رانيا فريد شوقي

وفاة ناهد فريد شوقى

وتوفيت الفنانة ناهد فريد شوقى والتى قدمت للوسط الفنى عدد من الأعمال المهمة التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

وقد تعرضت ناهد فريد شوقى إلى أزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى ولازمتها ابنتها ناهد السباعي التى عادت من لبنان حيث كانت تقوم بتصوير عمل جديد.

مسيرة ناهد فريد شوقى

أسست المنتجة ناهد فريد شوقي شركة الإنتاج الخاص بها والتي تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى".

تزوجت المنتجة ناهد فريد شوقي مرتين حيث أنجبت ابنها الأول فريد المرشدي من زوجها الأول، كما أنجبت ناهد ابنتها ناهد السباعي من زوجها الثاني المخرج مدحت السباعي، توفي ابنها بحادث سيارة عام 2014.