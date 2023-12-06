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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

استجابة لطلبات 4 دول|اليونسكو تدرج الإفطار الرمضاني بقائمة التراث غير المادي.. تفاصيل

صدى البلد

تم إدراج "التقاليد الاجتماعية والثقافية" المتعلقة بالإفطار الرمضاني في قائمة التراث غير المادي لليونسكو، وذلك بناءً على طلب تقدمت به أذربيجان وإيران وأوزبكستان وتركيا.

وقررت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي اجتمعت في كاساني بشمال بوتسوانا منذ الاثنين، إدراج الإفطار في قائمة التراث غير المادي للإنسانية. 

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وأوضحت اليونسكو أن الإفطار هو وجبة يتناولها المسلمون عند غروب الشمس خلال شهر رمضان، بعد إكمال جميع الطقوس الدينية والاحتفالات.

وأشارت اليونسكو إلى أن المسلمين غالبًا ما يجتمعون حول مائدة الإفطار لتناولها بروح الجماعة، وهذا يقوي الروابط العائلية والاجتماعية ويعزز العمل الخيري والتضامن وتبادل العلاقات الاجتماعية.

 وأضافت أن أفراد الأسرة يتبادلون هذه الممارسة عادة بين بعضهم البعض، وأن الأطفال والشباب غالبًا ما يشاركون في إعداد وجبات الإفطار.

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