آخر شهور السنة.. 9 أيام إجازة في ديسمبر.. وهؤلاء محرمون منها

9 أيام هي عدد الإجازات المتبقية في ديسمبر للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص، والتي تأتي ضمن الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفون طوال أيام السنة، وفقًا لنص القانون والقرارات الحكومية المنظمة لتلك الإجازات.

ويمنح الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك الموظفين بالقطاع الخاص، إجازات رسمية وعطلات أسبوعية، وفقًا لما تنظمه اللوائح والقانون الرسمية، واللوائح الخاصة بكل مؤسسة في القطاع الخاص، حيث تكون هي المنظم والحكام في العلاقة بين الموظفين العمال من جهة، وأصحاب العمل من جهة أخرى.

الإجازات المتبقية في ديسمبر 2023

وينظم القانون واللوائح التنفيذية الإجازات، العطلات الرسمية والإجازات، والتي من بينها، الإجازات المتبقية في ديسمبر 2023.

وتدخل العطلات الأسبوعية ضمن الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص، وإن كانت الأمور تختلف بالنسبة لغير العاملين بالقطاع الحكومي، حيث هناك مؤسسات تمنح موظفيها يومين إجازة أسبوعية، وأخرى تمنحهم يومين، على عكس القطاع الحكومي الذي يمنح موظفي يومين إجازة أو عطلة أسبوعية.

العطلات الرسمية المتبقية في ديسمبر

وجاءت الإجازات المبتقية في ديسمبر2023، كالتالي:

الجمعة 8 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 9 ديسمبر 2023 عطلة أسبوعية.

الجمعة 15 ديسمبر 2023 عطلة أسبوعية.

السبت 16 ديسمبر 2023 عطلة أسبوعية.

الجمعة 22 ديسمبر 2023 عطلة أسبوعية.

السبت 23 ديسمبر 2023 عطلة أسبوعية.

الجمعة 29 ديسمبر 2023 عطلة أسبوعية.

السبت 30 ديسمبر 2023 عطلة أسبوعية.

حرمان الموظفين من العطلة الرسمية

ومن الممكن أن يحرم بعض الموظفين من العطلات الرسمية ومن بينها الإجازات المتبقية في ديسمبر، بموجب نص القانون، الذي يمنح الحق لصاحب العمل في تشغيل العامل أيام العطلات والإجازات الرسمية، لكن يجب أن تكون هناك ضرورة تقتضي ذلك الأمر وتفرضها مصلحة العمل.

لكن يعوض العامل عن العمل في يوم الإجازة أو العطلة الأسبوعية التي يحصل عليها، حيث ينص القانون على أنه يضاعف أجر العامل الذي يعمل في أيام الاجازات الرسمية والعطلات.

العطلات الرسمية

ويحصل الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة والعاملون بالقطاع الخاص، على حوالي 96 يومًا كعطلة أسبوعية، بخلاف الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الموظفون والتي تصل إلى 18 يومًا للمناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد الدينية على مدار العام.

وينص القانون في هذا الصدد، على أنه تمنح الإجازات الرسمية والعطلات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعمال قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام والعاملين بالقطاع الخاص، إجازة مدفوعة الأجر، على أن تحدد تلك الإجازات والعطلات الرسمية بقرار من رئيس مجلس الوزارء.

إجازات أخرى للموظفين

ورغم أن الإجازات المتبقية في ديسمبر هي 9 أيام فقط، إلا أن هناك فرصة لزيادة تلك الأيام لأكثر من ذلك، عبر استخدام الحق في الحصول على إجازات سنوية، وهي من رصيد الموظف السنوي، والتي يقرها القانون.

وتصل تلك الإجازات السنوية إلى 45 يومًا للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما يستفيد منها أيضًا العاملين بالقطاع الخاص.

وتبدأ الإجازات السنوية للموظفين من 15 يومًا في أول 6 أشهر خدمة، ثم يزداد عدد أيامها ليصل إلى 21 يومًا بعد مضي سنة في الخدمة، ثم تصل إلى 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات في الخدمة، وتصل إلى 45 يومًا بعد وصول الموظف بـ سن الخمسين.

في الوقت نفسه، قد لا يوافق صاحب العمل على منح الموظف كامل الإجازة السنوية، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه يمكن رفض 20% من عدد أيام الإجازات السنوية، فيما لا يمكن رفض بقية أيام الإجازة.