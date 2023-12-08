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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا اللوزي تقدم "مونولوجات غزة" على مسرح سينما راديو

صدى البلد

تقدم الفنانة يسرا اللوزي، تجربة فنية جديدة،اليوم، باسم «مونولوجات غزة» على مسرح سينما راديو بالقاهرة، ويُشاركها عدد من الفنانين، منهم أحمد مالك ومحمد أحمد.

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، قد كشفت عن تخصيص كامل إيرادات «مونولوجات غزة» لدعم غزة، كنوع من التعاطف مع القضية الفلسطينية.

«مونولوجات غزة» نتضمن قراءات على خشبة المسرح من قبل النجوم سيد رجب، وسلوى محمد علي، وناندا محمد، ويسرا اللوزي، ومحمدحاتم، وركين سعد، وأحمد مالك مع المرافقة الموسيقية لمحمد سامي.

ونشرت يسرا اللوزي بوستر للعرض عبر حسابها على إنستجرام، معلقة عليه: «تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واستجابةً للدعوة العالمية منمسرح عشتار في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غزة، سيتم عرض مونولوجاتغزة في سينما راديو يوم الجمعة 8 ديسمبر.

وتابعت: في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها.

مونولوجات غزة أحمد مالك الشعب الفلسطيني الجرائم الأخيرة سينما راديو سلوى محمد علي يسرا اللوزي

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