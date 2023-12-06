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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا اللوزى تشارك بتقديم منولوجات عن عزة

يسرا اللوزى
يسرا اللوزى

نشرت الفنانة يسرا اللوزي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام حيث تشارك مع مجموعة من الفنانين في تقديم منولوجات غزة، المقرر إقامتها في سينما راديو الجمعة المقبلة؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وقالت يسرا اللوزي: تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واستجابةً للدعوة العالمية من مسرح عشتار في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غزة، سيتم عرض مونولوجات غزّة، في سينما راديو يوم الجمعة 8 ديسمبر.

وأضافت يسرا اللوزي: يسرا اللوزي: في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزّة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها، وستتضمن مونولوجات غزة قراءات على خشبة المسرح.

وأوضحت يسرا اللوزي: وسيتم إلقاء تلك المنولوجات من قبل الفنانين: سيد رجب، وسلوى محمد علي، وناندا محمد، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وركين سعد، وأحمد مالك مع المرافقة الموسيقية لمحمد سامي، وعائد الحدث بالكامل سيتم إرساله من خلال مؤسسة مرسال لدعم غزّة.

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يسرا اللوزى  

وقد شاركت الفنانة يسرا اللوزي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافته.

وتألقت يسرا اللوزي، مرتدية تي شيرت بسيط باللون الأسود، ووضعت عليه شال فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت يسرا اللوزي، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

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