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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية..وفاة المبتهل ضياء الناظر اليوم..دعاء الخوف من الموت وظلمة القبر..10 كلمات تطرد النكد من منزلك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي..

وفاة المبتهل ضياء الناظر وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر في القليوبية
 

دعاء الخوف من الموت وظلمة القبر .. كلمات تريح قلبك وتطمئنك
 

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كيف تنجي نفسك من عذاب القبر وظلمته ؟
 

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دعاء لطرد النكد من المنزل.. 10 كلمات تبعد عنك المشاكل والهم والكرب
 

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هل يجوز أخذ جزء من الصدقة الموكل بتوزيعها ؟
 

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هل يجوز وضع ميك أب خفيف أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة ؟
 

حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة مال بعد إخراجها
 

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