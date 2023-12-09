نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي..
النشرة الدينية..وفاة المبتهل ضياء الناظر اليوم..دعاء الخوف من الموت وظلمة القبر..10 كلمات تطرد النكد من منزلك
وفاة المبتهل ضياء الناظر وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر في القليوبية
دعاء الخوف من الموت وظلمة القبر .. كلمات تريح قلبك وتطمئنك
5 كلمات بديلة عن سجود التلاوة.. رددها إذا كنت بمكان غير مهيأ
كيف تنجي نفسك من عذاب القبر وظلمته ؟
الذكر المضاعف.. كلمات قليلة وثواب عظيم لا حصر له فما صيغته؟ أزهري يوضحه
دعاء لطرد النكد من المنزل.. 10 كلمات تبعد عنك المشاكل والهم والكرب
لا أصلي فهل يتقبل الله مني الاستغفار والصلاة على النبي؟
هل يجوز أخذ جزء من الصدقة الموكل بتوزيعها ؟
هذه السورة تعالج سحر المنازل .. اقرأها كل ثلاث أيام
هل يجوز وضع ميك أب خفيف أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة ؟
حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة مال بعد إخراجها
5 أمور غيبية أخفاها الله فى هذه الآية .. فما هي؟
هل يلزم الوضوء قبل الغسل من الحدث الأكبر يوم الجمعة ؟
ليه سورة الكهف نور للإنسان من الجمعة للتالية لها؟
هل أكل السمك يوم السبت مكروه؟.. انتبه لـ5 حقائق لا يعرفها كثيرون
وفاة المبتهل ضياء الناظر دعاء الخوف من الموت وظلمة القبر كيف تنجي نفسك من عذاب القبر وظلمته دعاء لطرد النكد من المنزل هل يجوز أخذ جزء من الصدقة الموكل بتوزيعها هل يجوز وضع ميك أب خفيف أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة مال بعد إخراجها هل يلزم الوضوء قبل الغسل من الحدث الأكبر ليه سورة الكهف نور للإنسان هل أكل السمك يوم السبت مكروه