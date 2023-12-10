منشطات طبيعية | ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة مع المكسرات؟

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشورًا جديدًا من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية، من خلال المنشور على فوائد الشيكولاتة مع المكسرات على الصحة.

فوائد الشيكولاتة مع المكسرات

من اهم الأغذية المفيدة ( للذاكرة )

تعتبر المكسرات مصادر جيدة لفيتامين E المضاد للأكسدة، والذي تم ربطه في بعض الدراسات بإنخفاض التدهور المعرفي مع تقدمك في العمر.

تحتوي الشوكولاته الداكنة أيضا على خصائص قوية أخرى مضادة للأكسدة، وتحتوي على منشطات طبيعية مثل الكافيين، والتي يمكن أن يعزز التركيز.

احرص على اختيار الشوكولاته الداكنة التي يصل محتواها من الكاكاو على أكثر من 75 بالمئة.