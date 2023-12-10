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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة أنيقة و مميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود.

وتتميز  غادة عبد الرازق، بإطلالاتها الانيقة التي تكشف عن أنوثتها و جسمها الممشوق حيث تعتمد على ألوان الموضة الهادئة في الملابس الكاجوال والسواريه.


 وتعتمد غادة عبد الرازق أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورها الأخيرة….

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الفنانة غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الراز غادة عبد الرازق فستان باللون الأسود

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