أخبار التوك شو| المصريون قدموا ملحمة وطنية والإقبال كثيف على صناديق الاقتراع.. ومد التصويت باللجان الفرعية حتى آخر ناخب

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية،

وفيما يلي أبرزها:

عاجل.. الوطنية للانتخابات: مد التصويت باللجان الفرعية حتى آخر ناخب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، استمرار عمل اللجان الفرعية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب متواجد ينتظر الانتخاب نظرا للإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين.

أبو العينين يصافح أهالي الجيزة أمام لجان الانتخابات الرئاسية ويشكرهم على المشاركة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وجه التحية لأهالي الجيزة الذين احتشدوا للإدلاء بأصواتهم بالآلاف أمام اللجان الانتخابية في الجيزة.

المصريون قدموا ملحمة وطنية.. أحمد موسى يوجه رسالة قاسية لأعداء البلد| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين قدموا ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الإقبال الكثيف للتصويت في الانتخابات رسالة قوية لكل من شكك في وطنية المصريين ودعم ومساندة الدولة.

مصطفى بكري: انضباط شديد داخل اللجان الانتخابية.. والإقبال كبير جدًا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نسبة إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية في أول يوم من انتخابات الرئاسة كبيرة مشيرا أن الشعب المصري دائمًا ما يفاجئ حتى صناع القرار.

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: لدينا توجيهات بعدم استغلال أزمة فلسطين انتخابيا

قال النائب عصام هلال، عضو هيئة مكتب حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، إن الحملة لديها مكاتب على كل محافظات مصر، والجميع يعلم أن الحملة مكونة من كيانات سياسية كبرى مثل حزب مستقبل وطن، وحماة وطن وكيانات شبابية مختلفة، وبالتالي يوجد عدد كبير، ويوجد تغطية كاملة في كل ربوع جمهورية مصر العربية.

حملة المرشح عبد السند يمامة: لم نرصد أي مخالفات في اليوم الأول من الانتخابات

قال النائب ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنه لم يتم رصد أي مخالفات في الانتخابات الرئاسية في غرف العمليات الخاصة بالحملة في كافة المحافظات، وتم رصد وجود إقبال جيد من جميع المحافظات وجميع اللجان بشكل منتظم، وأكثرها كان في محافظة القاهرة والجيزة، ومن ثم تلاها محافظات الوجه البحري وبعض محافظات الصعيد.

حملة فريد زهران: الانتخابات الرئاسية اليوم تليق باسم وحجم مصر

قال معتز الشناوي، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن ما حدث اليوم هو يوم يليق بمصر وكل المصريين، إذ أنه يوم شديد الرقي وشديد الاحترام، وما تمت ملاحظته كمراقبين للعملية الانتخابية ومشاركين فيها لا يعدو كونه تصرفات عادية، مؤكدا أن هناك بعض السلبيات ولكن لا ترتقي على الإطلاق لما حدث في الانتخابات الرئاسية.

حملة المرشح حازم عمر: لم نرصد أي مخالفات باليوم الأول لانتخابات الرئاسة

قال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح حازم عمر، إن الحملة تتابع العملية الانتخابية من خلال غرفة مركزية و29 غرفة من خلال المحافظات المختلفة، وحتى الآن يوجد إقبال جيد جدا من كافة الفئات المختلفة بقوة سواء الرجال أو الشباب أو المرأة أو رجال السن، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

رئيس شيوخ القبائل العربية: السيسي أنهى عزلة سيناء وضخ 660 مليار جنيه لتنميتها

قال الشيخ علي فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، إن سيناء هي أهم بقاع مصر، وهي البوابة التي يأتي منها الخارج أو الشر، وجميع الجيوش التي غزت مصر جاءت من سيناء، وسيناء ستظل مستهدفة طوال الوقت لموقعها ولأهميتها بالنسبة للأمن القومي المصري.

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: العملية التنظيمية جيدة ولا معوقات

قال المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 عبد السند يمامة، إن العملية الانتخابية مبشرة، والعملية التنظيمية جيدة جدا دون معوقات، واستغرقت في التصويت ثواني معدودة.