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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب "قرض شخصى".. اختفاء زوجة وابن كريم فهمى

حكاية قرض شخصى
حكاية قرض شخصى

تعرض قناة "CBC"، يوم غد الأربعاء حكاية جديدة من مسلسل "حدث بالفعل"، والتي تحمل عنوان "قرض شخصي".

حكاية "قرض شخصي" تدور حول حادث مروع يتسبب في اختفاء زوجة وطفلها مما يثير شكوك الزوج، الذي يقوم بدوره الفنان كريم فهمي، في العاملين في إدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة وراءه جريمة.

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يقوم ببطولة حكاية “قرض شخصى” كريم فهمى وندى موسى ومحمود عبد الغنى وإخراج هشام الرشيدي. 

"حدث بالفعل" يذاع حصريًا على "CBC" ويضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

المسلسل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام -  كاملة - لو بعد حين)، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، بينما يبث في الحادية عشر مساء على قناة CBC دراما.

أحمد عبدالله محمود هشام الرشيدي حدث بالفعل كريم فهمي قرض شخصى

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