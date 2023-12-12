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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|حصاد الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث.. والشناوي يوجه رسالة هامة لـ جماهير الأهلي

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي: 
 

مصر تختار الرئيس.. صورة مميزة من لجان التصويت بالمحافظات
عرضت القناة الأولى، لقطات لـ الانتخابات الرئاسية بـ جميع المحافظات، والصورة كانت من محافظة الجيزة، والقاهرة، وشرم الشيخ، والغردقة والوادي الجديد، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية، والمنصورة ودمياط، وبورسعيد.

في اليوم الأخير.. إقبال مكثف من المواطنين أمام اللجان الانتخابية
يشهد اليوم الثلاثاء آخر أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث أقبلت حشودًا كبيرة من المواطنين من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأهم والإدلاء بأرائهم، وفي هذا الصدد رصدت فضائية اكسترا نيوز مشاهد لإقبال المواطنين على كافة لجان الاقتراع في مختلف المحافظات.

مصر تنتخب رئيسها.. رصد آراء المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية| فيديو
رصدت فضائية اكستر نيوز آراء المواطنين حول مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 من مختلف المحافظات، حيث أظهرت مقاطع الفيديو إشادات واسعة من قبل المواطنون بالعملية الانتخابية على مدار اليوم اليومين الماضيين.

الهيئة الوطنية تتابع سير عمليات التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية
أكد المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، أن هناك إقبال ملحوظ من قبل المواطنون، معقبًا: “أدعو كافة المواطنين للمشاركة في الانتخابات”.

الهيئة الوطنية: العملية الانتخابية تسير بشكل منضبط.. والكثافات مرضية
قال المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن العملية الانتخابية منتظمة وتسير بشكل منضبط في كافة اللجان الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية مع وجود كثافات مقبلة.

الهيئة الوطنية تشكر المصريين على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية
قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الساعات الأولى من اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة، شهدت إقبالا ملحوظا، حيث تجري الأمور على قدم وساق.

النيابة الإدارية: العملية الانتخابية وأعمال الاقتراع تسير بكل يسر| شاهد
قال المستشار أحمد جلال، عضو غرفة عمليات النيابة الإدارية، إنه منذ بداية الاستحقاق الدستوري الأهم فى الدولة المصرية وهو الانتخابات الرئاسية 2024، تتابع أعضاء النيابة الإدارية على اللجان الفرعية المختلفة بمحافظات الجمهورية.
 

حماة الوطن: المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم
أشاد حزب حماة الوطن بالإقبال الكبير من المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، موجهًا تحية لسيدات مصر لحرصهن على ممارسة حقهن الدستوري.

محمد الشناوي يوجه رسالة هامة لـ جماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية
أكد محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، أن لاعبي النادي الأهلي مستعدون لـ بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

بسبب الحرب على غزة.. بيت لحم تلغي احتفالات أعياد الميلاد
لن يكون هناك أضواء عيد الميلاد في بيت لحم هذا العام، تضامنًا مع المعاناة في غزة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية، حيث قررت السلطات إلغاء جميع الاحتفالات العامة. 

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