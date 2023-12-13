أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايل شاومي ممكن تشتريه.. وموبايل سامسونج ببطارية جبارة وسعره مفاجأة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





يعد هاتف Redmi 12C من ريدمي العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي، واحدًا من أرخص الهواتف الذكية الموجوة في السوق، والتي يمكنها تقديم مواصفات مميزة خاصة مع الكاميرا التي تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير.



يعد هاتف Oppo Reno 6 من شركة أوبو الصينية هاتفّا مميزًا حيث يمتلك مواصفات قياسية يمكنها أن تنافس الفلاجشيب أبرزها معالج كوالكوم قوي يقدم أداء كبيرًا، إلى جانب بطارية كبيرة، وكاميرا فائقة.



يقدم هاتف Galaxy M34 من شركة سامسونج عددًا من المواصفات المميوة منها بطارية ضخمة 6000 مللي أمبير في الساعة، مع كاميرا فائقة بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدد من المواصفات الأخرى الكبيرة، هذا بالإضافة إلى سعر مناسب للشباب.



يمتلك هاتف Realme 9 Pro من شركة ريلمي الصينية إمكانات مميزة للغاية، حيث يأتي مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع كاميرا بدقة 64 ميجا بيكسل، وبطارية ضخمة بالإضافة إلى سعر مناسب للشباب.



أصدرت شركة آبل تحديثًا جديدًا لمستخدمي هواتف آيفون مع عدد من الميزات الأمنية وعدد من التقنيات الأخرى، من بينها تطبيق Journal التي أعلنت عنه أبل لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي.



خسرت جوجل معركة قضائية طويلة رفعتها ضدها شركة Epic Games وذلك بدعوى مكافحة الاحتكار، حيث وجدت محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن جوجل أساءت استخدام سلطتها لتأمين أرباح بمليارات الدولارات من متجرها "Play Store".