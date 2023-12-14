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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فئات ممنوعة من تناول الجبن القريش .. تسبب أضرار صحية خطيرة

الجبنة القريش
الجبنة القريش


يعد الجبن القريش مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية، كما أنّه يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، والسعرات الحرارية، والصوديوم، كما أنَّ القيمة الغذائية لهذه العناصر تختلف بشكلٍ كبير من نوع إلى آخر.

 يحتوي الجبن القريش على مجموعة من المركبات والعناصر الغذائية المهمة التي تكسب الجسم الكثير من الفوائد الصحية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك فئات ممنوعة من تناول الجبن القريش لما قد يسببه له من اضرار صحية نرصدها بعض هذه الفئات وفقا لموقع verywellfit

فئات ممنوعة من تناول الجبن القريش


ارتفاع ضغط الدم:
ينصح الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب المزمن بعدم الإفراط بتناول الجبن، وفي حالة أمراض الكبد فينصح بتناول الجبن القريش بكميات قليلة جدا.

أمراض الجهاز الهضمي:
يجب الامتناع عن تناول الجبن القريش، بسبب التهاب الأمعاء والإسهال وأمراض البنكرياس، والسرطان والتهابات الكبد المختلفة  كما لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى بتناوله. لأنه يحتوي على نسبة عالية من الملح والبروتين.

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السكري:
من يعاني من السمنة والنوع الثاني من مرض السكري، عدم تناول أجبان نسبة الدهون فيها أعلى من 30%. وبعض الأطباء ينصحون النساء اللواتي يعانين من شدة الدورة الشهرية والصداع النصفي بالامتناع عن تناوله نهائيا.
حساسية اللاكتوز:
يؤدي تناول الجبن الغني باللاكتوز إلى الإصابة بمشكلات في الهضم، بما فيها الغازات والانتفاخ، لذا يراعى اختيار الجبن منخفض اللاكتوز مثل البارميزان.يعانون من حساسية اللاكتوز، لأن أجسامهم تعاني من نقص الإنزيم الذي يعمل على تكسيره.


الإفراط في تناول الجبنة القريش يسبب ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، كما أن قد يتعرّض الجبن الطريّ للعفن الضارّ بالصحة، ويكون على شكل بقعٍ تؤثر في مساحةٍ كبيرةٍ من الجبن، وليس في الجزء المتعفّن فقط، وفي هذه الحالة يُنصح بالتخلّص من قطع الجبن المتعفّنة وليس بجزءٍ منها فقط، وخاصةً أنواع الجبن الطريّة بينما لا يستطيع التأثير في الجبن الصلب بشكلٍ كبيرٍ.

الجبنة القريش الصوديوم الدهون المشبعة السعرات الحرارية السكري الهضم

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