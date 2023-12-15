أخبار التوك شو|نتنياهو يشكو مصطفى بكري.. والأخير يعلق: لو شفته هضربه بالنار.. اشتروا.. صناعة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين ومفاجأة بعيار 21 الآن

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

نتنياهو يشكو مصطفى بكري.. والأخير يعلق: لو شفته هضربه بالنار

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل رفضه للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عندما كان متواجد في مصر عام 1996، معلقا “أنا أرفض التطبيع مع إسرائيل بكافة الأشكال”.

تاج الدين: 177 مصنع أدوية في مصر لتلبية احتياجات الرعاية الصحية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر دولة عريقة في توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، مضيفاً أن لدينا 177 مصنع في مصر لصنع الأدوية، جزء منهم تابع لقطاع الأعمال وجزء تبع شركات دولية وجزء خاص.

مندوب مصر بالأمم المتحدة: المجموعة العربية اتفقت على استمرار الحشد ودعم الفلسطينيين

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المجموعة العربية عقدت اجتماعا اليوم لمتابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

اشتروا.. صناعة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين ومفاجأة بعيار 21 الآن

أكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن هناك متغيرات قوية في أسعار الذهب عالمية، موضحًا أن وقية الذهب ارتفعت من 1980 لـ 2050 دولارا.

كاملة أبو ذكري: عمري ما رفضت الشغل مع تامر حسني.. أنا من جماهيره

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، عدم صحة التصريح المنسوب لها بأنها ترفض العمل مع تامر حسني، معقبة: "عمري ما قلت أرفض الشغل مع تامر حسني وهو نجم كبير وبحب أفلامه وأغانيه وعنده قبول كبير على الشاشة وبتمنى أقابله صدفه".

بشرى لأصحاب البطاقات التموينية.. رئيس شركة الدلتا للسكر يكشف عن مفاجأة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن قرار الحكومة بحظر تصدير السكر لـ 3 أشهر جديدة هام جدا، إذ أنه تم حظر التصدير سواء على مستوى القطاع الخاص أو المصانع التي لها علاقة بالكيان الحكومي، وهو ما يجعل هناك وفرة في الأسواق، فضلا عن العديد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية التي سيكون لها تأثير على السوق.

التعليم العالي تكشف أسباب إدراج 18 جامعة مصرية بتصنيف Qs العالمي.. فيديو

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل إدراج 18 جامعة مصرية ضمن تصنيف Qs العالمي للاستدامة لعام 2024

مستشار الرئيس الفلسطيني: مستشفيات شمال قطاع غزة متوقفة عن العمل.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الإرهاب الإسرائيلي مستمر ضد الشعب الفلسطيني.

الرئاسة الفلسطينية: نثمن موقف مصر الرافض للتهجير القسري ولن نتخلى عن غزة

أكد متحدث الرئاسة الفلسطينية، أن الموقف الأمريكي واضح بدعمه لإسرائيل وهناك جهود عربية فلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

بيسجل هدفين في السنة.. مصطفى يونس يسخر من تعاقد الأهلي من موديست

انتقد مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، إدارة التعاقدات في المارد الأحمر بسبب التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، في ضوء العوامل المتوفرة في اللاعب التي لا تتناسب مع النادي الأهلي على الإطلاق.