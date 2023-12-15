أخبار التكنولوجيا.. هذه الهواتف سيتوقف عنها تطبيق واتساب في بداية 2024.. تسريب مواصفات وحش أوبو الجديد Find X7 Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشف تقرير جديد أن أكثر من 117 جهازا من أجهزة شاومي Xiaomi، وريدمي Redmi، وبوكو Poco، من المقرر أن تتلقى تحديث HyperOS، بدءا من ديسمبر 2023.

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن ثلاثة أعضاء جدد في سلسلة (S) متوسطة المدى، تأتي المجموعة تحت اسم S18 وS18 Pro وS18e والتي تم إطلاقها بشكل رسمي في الصين.

من وقت لآخر، تتسبب تحديثات التطبيقات في أن تصبح الهواتف المحمولة قديمة، حيث سيعمل الهاتف الذكي بشكل مثالي بالنسبة للعديد من البرامج ولكن تلك التي يتم تحديثها باستمرار اعتمادا على طراز الهاتف سيأتي اليوم التي ستتوقف بشكل نهائي وللابد على جهازك، ويحدث ذلك كل عام لتطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp.

تستعد شركة أوبو Oppo الصينية، لإطلاق سلسلة الهواتف الرائدة Find X7، والتي ستتميز بقدرات تصويرية ممتازة.

أطلقت شركت شاومي الصينية، أحدث إصدارات سلسلة Poco، في الأسواق العالمية خلال شهر نوفمبر الماضي، والآن، طرحت عملاقة التقنية هاتفها الجديد إلى السوق الهندية ضمن فئة الهواتف الاقتصادية صديقة الميزانية.

يتضمن الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق واتساب WhatsApp، المخصص لنظام التشغيل ويندوز Windows، خيارا جديدا يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل ميزة مهمة والتي من شأنها تحويل النص إلى إيموجي.