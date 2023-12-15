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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. هذه الهواتف سيتوقف عنها تطبيق واتساب في بداية 2024.. تسريب مواصفات وحش أوبو الجديد Find X7 Ultra

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

شاومي تجهز مفاجأة لجمهورها.. 117 جهازا سيتلقي تحديث HyperOS

كشف تقرير جديد أن أكثر من 117 جهازا من أجهزة شاومي Xiaomi، وريدمي Redmi، وبوكو Poco، من المقرر أن تتلقى تحديث HyperOS، بدءا من ديسمبر 2023.

 

عملاقة السيلفي.. فيفو تطلق سلسلة S18 بقدرات تصويرية جبارة

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن ثلاثة أعضاء جدد في سلسلة (S) متوسطة المدى، تأتي المجموعة تحت اسم S18 وS18 Pro وS18e والتي تم إطلاقها بشكل رسمي في الصين.

 

هواتف سيتوقف عنها تطبيق واتساب في بداية 2024.. افحص جهازك

من وقت لآخر، تتسبب تحديثات التطبيقات في أن تصبح الهواتف المحمولة قديمة، حيث سيعمل الهاتف الذكي بشكل مثالي بالنسبة للعديد من البرامج ولكن تلك التي يتم تحديثها باستمرار اعتمادا على طراز الهاتف سيأتي اليوم التي ستتوقف بشكل نهائي وللابد على جهازك، ويحدث ذلك كل عام لتطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp.

 

يتصل بالأقمار الصناعية.. تسريب مواصفات وحش أوبو الجديد Find X7 Ultra

تستعد شركة أوبو Oppo الصينية، لإطلاق سلسلة الهواتف الرائدة Find X7، والتي ستتميز بقدرات تصويرية ممتازة.

 

يباع بـ3350 جنيه فقط.. أحدث موبايل Poco من شاومي

أطلقت شركت شاومي الصينية، أحدث إصدارات سلسلة Poco، في الأسواق العالمية خلال شهر نوفمبر الماضي، والآن، طرحت عملاقة التقنية هاتفها الجديد إلى السوق الهندية ضمن فئة الهواتف الاقتصادية صديقة الميزانية.

 

يستبدل النص بالإيموجي.. واتساب يتيح خيارا جديدا لمستخدمي ويندوز

يتضمن الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق واتساب WhatsApp، المخصص لنظام التشغيل ويندوز Windows، خيارا جديدا يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل ميزة مهمة والتي من شأنها تحويل النص إلى إيموجي.

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