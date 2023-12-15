عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وفاة مطرب كبير على المسرح.. وفنانة تتعرض لحادث سير مروع

وفاة مطرب على المسرح
وفاة مطرب على المسرح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

 

بعد أصالة وأحلام.. ماجد المهندس في دبي بهذا الموعد

يستعد المطرب ماجد المهندس لإحياء حفل غنائى يوم 12 من شهر يناير القادم، وذلك داخل منطقة كوكاكولا أرينا بدبي.

ويعتبر هذا الحفل ضمن حفلات مهرجان دبي للتسوق والتى تفتتحها كل من أصالة وأحلام مساء اليوم الجمعة.
 

أشرف زكي في جنازة عادل أنور شقيق أبو الليف

 

شيعت، اليوم، جنازة الفنان الراحل عادل أنور شقيق المغني أبو الليف وخال الشاعر أيمن بهجت قمر.

حضر الجنازة الفنان أشرف ززكي وأيمن عزب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أسرة الراحل وأصدقائه المقربين.

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر وفاة الفنان عادل أنور، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الكوميدية، وذلك في منشور مؤثر له عبر فيسبوك. 

 

تعرض فنانة لحادث سير ونقلها للمستشفى

 

تعرضت الفنانة دينا المصري إلى حادث سير مروع بسيارتها أثناء ذهابها إلى منزلها فجر اليوم.

ونقلت دينا المصري إلى المستشفى لتلقى العلاج، حسبما أعلنته عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

ونشرت دينا المصري صور لها من داخل المستشفى مؤكدة على استقرار حالتها الصحية ولازالت تتلقى علاجها.
 

صدمة للمشاهدين.. شاهد لحظة وفاة مطرب كبير على المسرح أمام الجمهور

 

تعرض المطرب البرازيلي بيدرو هنريكي لأزمة قلبية أدت إلى وفاته على المسرح أثناء احيائه حفل غنائى أمام المئات من الجماهير.
 

إلهام شاهين تحضر حفل افتتاح مهرجان الأمل للسينما الإنسانية بموناكو

حضرت الفنانة إلهام شاهين  حفل افتتاح مهرجان الأمل السينمائى الدولى بموناكو.

ونشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور لها من هذه الدورة عبر صحفتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليها قائلة: افتتاح مهرجان الأمل السينمائى الدولى بإمارة موناكو ..هذا المهرجان متخصص فى الأفلام الإنسانيه التى تناقش موضوعات عن ذوى الاحتياجات الخاصة .. و بطل فيلم الإفتتاح هو lou من بلجيكا يمثل و يغنى و يعزف و قد تم تكريمه .. و أيضا عبد الله من السنغال و هو فنان تشكيلى يستخدم أرجله فى الرسم.

وأضافت: مواهب عظيمه تعطى الأمل و تستحق إلقاء الضوء عليها كقدوة لغيرها .. و أنا سعيده جدا بتكريمى فى هذا المهرجان عن دورى فيلم خالى من الكوليسترول .. كما تم تكريم النجمه الكبيرة نبيله عبيد عن فيلم توت توت .
 

اليوم.. مي فاروق تحيى حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية

 

تحيى المطربة مي فاروق مساء اليوم الجمعة حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الحفل بعنوان أغاني أم كلثوم، وتغني فيه مي فاروق مجموعة مختلفة من أغاني كوكب الشرق بالإضافة إلى قائمة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل.
 

طرح البرومو الرسمي لفيلم أبو نسب| شاهد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم أبو نسب للفنان محمد عادل إمام البرومو الرسمي للفيلم استعدادا لعرضه فى السينمات يوم 21 من شهر ديسمبر الحالى.
 

يظهر محمد عادل إمام فى البرومو  بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري ابنة الفنان ماجد الكدواني.


كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية رئيس عصابة، ووالد ياسمين صبري يقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.
 

ماجد المهندس عادل أنور إلهام شاهين مي فاروق اخبار الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

بعد أصالة وأحلام.. ماجد المهندس في دبي بهذا الموعد

أشرف زكي في جنازة عادل أنور شقيق أبو الليف

اليوم.. مي فاروق تحيى حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية

طرح البرومو الرسمي لفيلم أبو نسب| شاهد

موعد جنازة شقيق أبو الليف الفنان عادل أنور| تعرف عليه

كان نفسي يكون معايا .. مروان حامد يرثي والده بافتتاح مهرجان الجونة

يسرا تطل بالأسود في افتتاح مهرجان الجونة بدورته السادسة

يسرا على رأس القائمة.. تعرف على نجوم حفل افتتاح مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

أرخص سيارات صينية رياضية في مصر.. اركب جديد

أخبار الفن| وفاة مطرب كبير على المسرح.. وفنانة تتعرض لحادث سير مروع

تعاون صيني إماراتي في مشاريع نووية.. تفاصيل

إصابة مُراسِلَين لقناة الجزيرة خلال تغطيتهما للأحداث بمدرسة في خان يونس

صافرات الانذار تدوي في مستوطنات الحدود اللبنانية.. جانتس يحذر العالم من حزب الله

خالد أبوبكر : معي رسالة من سيدة مصرية إلى رئيس مجلس الوزراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد .. سبب وفاة رئيس نادي النصر

خد بالك.. هذه الأعراص دليل على أنك تعاني من الأرق

بملابس جريئة.. إليسا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

رئيس أركان القوات المسلحة يعود إلى مصر بعد زيارة رسمية لإيطاليا| صور

فيديو

انفلات الأسعار.. نصيحة عاجلة من صناعة الذهب وهذا ثمن عيار21.. فيديو

قرار عاجل تجاه السكر.. ضربة قوية للتجار بعد قضية فساد التموين

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات من حالة الطقس

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ