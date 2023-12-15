أخبار الفن| وفاة مطرب كبير على المسرح.. وفنانة تتعرض لحادث سير مروع

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

يستعد المطرب ماجد المهندس لإحياء حفل غنائى يوم 12 من شهر يناير القادم، وذلك داخل منطقة كوكاكولا أرينا بدبي.



ويعتبر هذا الحفل ضمن حفلات مهرجان دبي للتسوق والتى تفتتحها كل من أصالة وأحلام مساء اليوم الجمعة.



شيعت، اليوم، جنازة الفنان الراحل عادل أنور شقيق المغني أبو الليف وخال الشاعر أيمن بهجت قمر.



حضر الجنازة الفنان أشرف ززكي وأيمن عزب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أسرة الراحل وأصدقائه المقربين.

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر وفاة الفنان عادل أنور، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الكوميدية، وذلك في منشور مؤثر له عبر فيسبوك.

تعرضت الفنانة دينا المصري إلى حادث سير مروع بسيارتها أثناء ذهابها إلى منزلها فجر اليوم.



ونقلت دينا المصري إلى المستشفى لتلقى العلاج، حسبما أعلنته عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



ونشرت دينا المصري صور لها من داخل المستشفى مؤكدة على استقرار حالتها الصحية ولازالت تتلقى علاجها.



تعرض المطرب البرازيلي بيدرو هنريكي لأزمة قلبية أدت إلى وفاته على المسرح أثناء احيائه حفل غنائى أمام المئات من الجماهير.



حضرت الفنانة إلهام شاهين حفل افتتاح مهرجان الأمل السينمائى الدولى بموناكو.



ونشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور لها من هذه الدورة عبر صحفتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليها قائلة: افتتاح مهرجان الأمل السينمائى الدولى بإمارة موناكو ..هذا المهرجان متخصص فى الأفلام الإنسانيه التى تناقش موضوعات عن ذوى الاحتياجات الخاصة .. و بطل فيلم الإفتتاح هو lou من بلجيكا يمثل و يغنى و يعزف و قد تم تكريمه .. و أيضا عبد الله من السنغال و هو فنان تشكيلى يستخدم أرجله فى الرسم.



وأضافت: مواهب عظيمه تعطى الأمل و تستحق إلقاء الضوء عليها كقدوة لغيرها .. و أنا سعيده جدا بتكريمى فى هذا المهرجان عن دورى فيلم خالى من الكوليسترول .. كما تم تكريم النجمه الكبيرة نبيله عبيد عن فيلم توت توت .



تحيى المطربة مي فاروق مساء اليوم الجمعة حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



الحفل بعنوان أغاني أم كلثوم، وتغني فيه مي فاروق مجموعة مختلفة من أغاني كوكب الشرق بالإضافة إلى قائمة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل.



طرحت الشركة المنتجة لفيلم أبو نسب للفنان محمد عادل إمام البرومو الرسمي للفيلم استعدادا لعرضه فى السينمات يوم 21 من شهر ديسمبر الحالى.



يظهر محمد عادل إمام فى البرومو بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري ابنة الفنان ماجد الكدواني.



كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية رئيس عصابة، ووالد ياسمين صبري يقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

