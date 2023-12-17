عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كوكب اليابان.. نجاح إنشاء أول صورة ذهنية بالذكاء الصناعي في العالم

الذكاء الصناعي
الذكاء الصناعي

نجح يابانيون في إنشاء أول صورة ذهنية في العالم للأشياء والمناظر الطبيعية من نشاط الدماغ البشري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

txt

بيومي فؤاد في أول ظهور بعد الأزمة: اللي جاي دودو تاني خالص.. فيديو

txt

ظهر جزء من جسمها| إليسا تتعرض لموقف محرج خلال مهرجان ميدل بيست.. تمزق بنطالها أمام الجميع

وتمكن فريق العلماء من المعاهد الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الكم، وجامعة أوساكا، من إنتاج صور تقريبية لنمر، مع فم وأذنين ونمط مرقط يمكن التعرف عليه، بالإضافة إلى أجسام مثل طائرة ذات أضواء حمراء على أجنحتها.


وتتيح هذه التقنية، التي يطلق عليها اسم «فك تشفير الدماغ»، تصور المحتويات الإدراكية بناءً على نشاط الدماغ ويمكن تطبيقها في المجالات الطبية والرعاية الاجتماعية. وتم نشر النتائج أخيرًا على الإنترنت في المجلة العلمية الدولية Neural Networks.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الصور التي شاهدها المشاركون البشريون يمكن إعادة بنائها من نشاط الدماغ المقاس باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، على الرغم من أنها كانت مقتصرة على مجالات محددة مثل الحروف الأبجدية.


وطور الفريق تقنية تقيس نشاط الدماغ وتسمح للذكاء الاصطناعي التوليدي برسم الصور جنبًا إلى جنب مع التقنيات التنبؤية لإعادة إنشاء الأشياء المعقدة.


وأثناء البحث، تم عرض 1200 صورة للأشياء والمناظر الطبيعية على المشاركين، مع تحليل العلاقة بين إشارات الدماغ والصور وقياسها باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي. وتم إدخال الصور نفسها في الذكاء الاصطناعي التوليدي لمعرفة مدى توافقها مع نشاط الدماغ.


 

الذكاء الاصطناعي العالم تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تحذر

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

دعوى قضائية لوقف واتساب في مصر بعد التحديث الأخير.. ما القصة؟

فرمان حكومي جديد بشأن الأجانب المقيمين في مصر.. ماذا قرر رئيس الوزراء؟

موضوعات متعلقة

الدنيا كلها جاية عليه.. ضياء السيد: البطاقة الحمراء لموديست غير مستحقة

ضياء السيد: فلومينينسي سيعمل حساب للأهلي بعد فوزه على الاتحاد السعودي

إبراهيم سعيد: مساندة الخطيب كلمة السر في فوز الأهلي على اتحاد جدة

أحمد سليمان: الدورة الودية في الإمارات أفضل إعداد للزمالك

محمد يوسف: تصدي الشناوي لركلة جزاء "بنزيما" نقطة تحول في المباراة

ناقد سعودي: اتحاد جدة قلل من قيمة الأهلي لذلك خسر

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

أحمد سليمان: الزمالك لا يبحث عن المناصب.. ونجحنا في هذا الملف بهدوء

ترشيحاتنا

أرخص آيفون جديد تقدر تشتريه.. السعر مفاجأة

هل يجوز إخراج زكاة المال بالعام الميلادي دون الهجري؟.. دار الإفتاء ترد

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 17-12-2023

رئيس BMW يدافع عن قراره بالاستمرار في استخدام محركات الاحتراق

وفر 10 آلاف جنيه.. أفضل بديل لهاتف سامسونج Galaxy S23

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

«قلة أدب.. ودا كان ندر عليا»| حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ