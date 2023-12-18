أخبار التوك شو: السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية 2024.. والذهب يواصل الصعود ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددامن الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

عاجل.. السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية 2024 بإجمالي 39 مليون صوت

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.



صدى البلد: 45 قناة ووكالة دولية يحضرون مؤتمر إعلان الفائز برئاسة الجمهورية

كشف هاني النحاس مراسل صدى البلد، آخر استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي.



أحمد موسى: السيسي حافظ على الوطن .. وهو رئيس لكل المصريين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي ينحاز بشكل كامل لأبناء الشعب المصري ولم يفرق أبدا بين أي مصري وهو رئيس لكل المصريين .

الاحتلال يستهدف مدارس تؤوى نازحين في جباليا بالقذائف المدفعية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجلًا يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها على مستشفى الشفاء بقطاع غزة، نقلًا عن إعلام فلسطيني.



هل تؤثر توترات الأوضاع في البحر الأحمر على قناة السويس؟..رئيس الهيئة يكشف

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بالأحداث التي تحدث الآن في البحر الأحمر، أو أن التأثير كان غير ملحوظ أو غير ظاهر، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة الملاحة البحرية بالقناة والتوترات الموجودة الآن ونسبة تأثيرها على القناة.



كتل هوائية تؤثر على البلاد من اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضات في قيم درجات الحرارة، خلال فترة النهار، وايضًا خلال فترة المساء.



مفاجأة بدرجة حرارة القاهرة.. حالة الطقس المتوقعة الاثنين 18-12-2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 18-12-2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا عن أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرية .



الذهب يواصل الصعود ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 18 ديسمبر 2023



لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

كشف كريم حقي نجم تونس السابق، مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست، وقال إن هذا اللاعب مميز للغاية، وأنه يحقق أهدافا من فرص ضعيفة.