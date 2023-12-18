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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. حجازي: نسعى للتوسع في مدارس المتفوقين.. بنك مصر لتنمية المجتمع تدعم مستشفيات سوهاج الجامعية بأجهزة طبية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

رعاية النابغين أولوية.. وزير التعليم: نسعى للتوسع في مدارس المتفوقين
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المُبتكرين هم من يقودون ويصنعون التغيير في المستقبل، لذا تقوم الوزارة بالعمل فى هذا الإطار وفقًا لتوجهات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا هي التي تمكن الطلاب من إنتاج المعرفة، والوزارة تعمل من خلال النظام التعليمى الجديد على التعليم من أجل إنتاج المعرفة.

جامعة الملك سلمان تعقد وبينار بكلية الألسن اليوم.. شارك عبر هذا الرابط
دعت كلية الألسن- جامعة الملك سلمان عن برنامج اللغة الإنجليزية بفرع شرم الشيخ- إلى حضور الوبينار "ماذا يترجم المترجمون؟ "عرض تقديمي عن الخصائص اللغوية في الترجمة" مع الاستاذ الدكتور مصطفي رياض - أستاذ الأدب الإنجليزي والترجمة بجامعة عين شمس.

جامعة حلوان تحصد 14 ميدالية في بطولة "الشهيد الرفاعي" لألعاب القوى
شاركت جامعة حلوان في بطولة الجامعات "الشهيد الرفاعي" لألعاب القوى التي أقيمت في الجامعة الأمريكية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية برصيد 10 ميداليات ذهبية و3 فضية وبرونزية واحدة.

بـ5 ملايين جنيه.. بنك مصر لتنمية المجتمع تدعم مستشفيات سوهاج الجامعية بأجهزة طبية
صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان الجامعة قد تلقت خطاب من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ، بالموافقة على دعم الرعاية المركزة داخل المستشفيات الجامعية وتوفير تجهيزات طبية لخدمة المرضي غير القادرين، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٥ مليون جنيه.

جامعة حلوان تشارك في مؤتمر الأطراف الـ28 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بالإمارات
أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية مشاركة الجامعة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يعد تجمع دولي واستثمار الخبرات التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للمشاركة في مواجهة التحديات العالمية التي تواجهنا مثل تغير المناخ.

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي "فن صناعة الماركة الشخصية والمستقبل الوظيفي" بجامعة أسيوط
شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم "الاثنين"، وقائع انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "فن صناعة الماركة الشخصية، والمستقبل الوظيفي Personal Branding"، الذي تنظمه وحدة التعليم والتدريب المستمر، التابعة لمركز دراسات المستقبل بالجامعة، للمرة الأولي في رحاب الجامعة، تحت اشراف الدكتور محمد عدوي وكيل كلية التجارة ومدير مركز دراسات المستقبل.

 

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