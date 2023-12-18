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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع معدلات تنفيذ المشروعات بقرية أدندان بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالدراسة والبحث الميدانى لمشكلات الأهالى بقرية أدندان التابعة لقرية بلانة بمركز نصر النوبة والتى تم إرسالها عبر تطبيق الواتس آب. 

 

وجاء ذلك فى إطار حرصه على رصد المشكلات والمطالب الجماهيرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيتها بالشكل المطلوب. 

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حياة كريمة 

كما وجه المحافظ بتكثيف المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" ، لرفع نسب ومعدلات التنفيذ مع تذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول وضمان الانتهاء منها وتشغيلها لخدمة وتلبية احتياجات الأهالى لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب داخل جميع النجوع والقرى المستهدفة. 

 

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ورئيس الإدارة المركزية لوحدة حياة كريمة أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان تم عقد اجتماعًا مع لجنة تنمية القرية لحصر ومناقشة جميع المشكلات والمطالب بحضور القيادات الطبيعية والتنفيذية وممثلى الشباب بقرية أدندان، بالإضافة إلى مسئولى الشركات المنفذة. 

 

ولفت إلى أنه خلال الاجتماع تم التنسيق مع الجهات المعنية بسرعة استئناف واستكمال الأعمال المتبقية بخطوط الصرف الصحى الجارية بأحد الشوارع، بالإضافة إلى تلافى الملاحظات الفنية الخاصة بتركيب الأعمدة مع إعادة توزيع كشافات الإنارة لتوفير الإضاءة المطلوبة وخاصة بالمناطق الأعلى كثافة سكانية بالقرية. 

 

كما أشار اللواء ياسر عبد الشافى إلى قيام وحدة حياة كريمة بالمرور الميدانى لمتابعة نسب ومعدلات الجارية بعدد 31 مشروع سوف تخدم 40 ألف مواطن من الأهالى والمواطنين بقرية بلانة موزعين على 5 قرى فرعية وتوابع. 

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جهود  

وأوضح أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 17 مشروعا بنسبة 100 % وبدأ التشغيل التجريبى لها وتضم مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية والصناعية ووحدة الإسعاف ووحدة طب الأسرة، بجانب إنشاء 6 مدارس و3 مراكز شباب والمعهد الأزهرى، علاوة على إنشاء موقف السيارات والسوق الأسبوعى بالقرية. 

كما كشف اللواء ياسر عبد الشافى بأنه جارى تنفيذ 11 مشروع تراوحت نسب التنفيذ فيها ما بين 90 إلى 97 % منها مشروعات إنشاء محطتى رفع دار السلام، وتوصيل خطوط الصرف بالقريتين، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمحطة مياه بلانة، وأيضا إنشاء 3 مدارس ببلانة أول وثالث، فضلًا عن إنشاء وحدة التضامن الإجتماعي، ومركز شباب دار السلام، ومحطة مياه بلانة، مشيرًا إلى أنه متبقى 4 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها مابين 45 إلى80 % وهى تضم مشروعات توصيل خطوط الغاز الطبيعى، إحلال وتجديد شبكات الكهرباء، وإنشاء محطة رفع أدندان ومركز شباب بلانه ثان وثالث. 

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