خبير اقتصادي : مواجهة التضخم أولى الملفات الموجودة على مكتب الرئيس السيسي

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك تحديات كثيرة تواجه الدولة خلال الفترة الحالية، ومن أهم تلك التحديات التضخم، والتضخم هو متعدد الأسباب، وهو ظاهرة موجودة في جميع دول العالم، ولكن المعدلات ارتفعت بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، ومن تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي، أن التضخم في مصر متعدد الأسباب، وأن التضخم من أولى الملفات الموجودة على مكتب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سعر الفائدة

ولفت إلى أن الخميس المقبل سيكون هناك اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وهذا الاجتماع سيتم بالتنسيق مع الحكومة لتحديد سعر الفائدة، وهذا له تأثير كبير على التضخم.

وأشار إلى أن “الاجتماع المقبل يجب أن يكون صانعا لـ السياسات وليس رد فعل، ويجب أن يكون لدينا خطط لرفع الاستثمارات، وأن يكون هناك مواجهة لـ التضخم، بأفكار”.

وأوضح أنه “يجب أن نشجع المصريين على شراء الشهادات الادخارية، وعدم خرج الأموال من البنوك”، منوها إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك فك لـ شهادات الـ 25%، و22%، ولذلك يجب أن يكون هناك رفع لـ هذه الشهادات حتى لا تخرج من البنوك.