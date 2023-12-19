عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي : مواجهة التضخم أولى الملفات الموجودة على مكتب الرئيس السيسي

أموال
أموال

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك تحديات كثيرة تواجه الدولة خلال الفترة الحالية، ومن أهم تلك التحديات التضخم، والتضخم هو متعدد الأسباب، وهو ظاهرة موجودة في جميع دول العالم، ولكن المعدلات ارتفعت بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

txt

صحف السعودية|صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من إنهاء المعركة ضد التضخم.. الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية.. تغريم 8 مستثمرين تلاعبوا في سوق الأسهم

txt

خبير: التضخم تراجع في أمريكا بسبب رفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، ومن تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي، أن  التضخم في مصر متعدد الأسباب، وأن التضخم من أولى الملفات الموجودة على مكتب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سعر الفائدة

ولفت إلى أن الخميس المقبل سيكون هناك اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وهذا الاجتماع سيتم بالتنسيق مع الحكومة لتحديد سعر الفائدة، وهذا له تأثير كبير على التضخم. 

وأشار إلى أن “الاجتماع المقبل يجب أن يكون صانعا لـ السياسات وليس رد فعل، ويجب أن يكون لدينا خطط لرفع الاستثمارات، وأن يكون هناك مواجهة لـ التضخم، بأفكار”.

وأوضح أنه “يجب أن نشجع المصريين على شراء الشهادات الادخارية، وعدم خرج الأموال من البنوك”، منوها إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك فك لـ شهادات الـ 25%، و22%، ولذلك يجب أن يكون هناك رفع لـ هذه الشهادات حتى لا تخرج من البنوك.

 

التضخم الخبير الاقتصادي صدى البلد الاقتصاد البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

حقيقة توقيع فيفا إيقافا جديدا للقيد على الزمالك

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

ترشيحاتنا

أخطر مكان في العالم.. اعتراف صادم للأمم المتحدة حول غزة

حكم دولي سابق: كهربا يستحق ركلة جزاء.. ومارسينياك فتى الفيفا المدلل

خبير اقتصادي : مواجهة التضخم أولى الملفات الموجودة على مكتب الرئيس السيسي

ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

بحماية الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات مسجد الأقصى

بعد تصديق السيسي.. مفاجآت غير سعيدة تنتظر هؤلاء بسبب مخالفات البناء بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

فيديو

اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ