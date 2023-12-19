مفيش تركيز واهدرنا الفرص.. ردود أفعال قاسية بعد هزيمة الأهلي أمام فلومينيسي

اسباب هزيمة الأهلي

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي في الدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية، وهجوم البعض على الجهاز الفني للنادي الاهلي عقب الخسارة.

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وأشارت إلى أن حالة من الحزن الشديد سادت لدى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ووصلت إلى حد الصدمة، بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي، بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وشهدت المباراة في الشوط الأول سيطرة من جانب الأهلي وسط محاولات من فلومينينسي الذي تحسن أدائه وفاز بهدفين سجلهما جون أرياس من ركلة جزاء في الدقيقة 71 ، وجون كينيدي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليفشل الأهلي في بلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، ويصعد فلومينينسي للنهائي.

من جانبه أعرب السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تصريحاته عقب اللقاء عن حزنه لخسارة الفريق في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وقال: "ان فريق الاهلي لعب مباراة كبيرة والوقت لم يساعدهم نظرا لضيقه، وكانوا في حاجة لمزيد من الوقت لاستشفاء اللاعبين، وشكر اللاعبين على أدائهم فى المباراة، وكذلك الجماهير التي دعمتهم بكل قوة

واوضح كولر، أن التركيز غاب عن اللاعبين، مما أدي لاهدار العديد من الفرص وهو ما كان سببا في الخسارة أمام فلومينينسي، واشار الى ان الأهلي يعاني ايضا من الإرهاق بسبب ضغط المباريات، فالأمر يكون صعبا عندما تلعب مباراة كل يومين، فالتركيز هنا يذهب للاستشفاء، وتركيزهم كان مشتتا أمام فلومينينسي".

وقال كولر عن سبب غياب أحمد نبيل كوكا عن المباراة، ان "اللاعب تعرض لوعكة بعد المباراة الأولى، وكانت مشاركته ضد فلومينينسي مخاطرة كبيرة، ولذلك قرر ألا يجازف به".

وابدى محمد عبد المنعم لاعب الاهلى حزنه ايضا بعد فوز فلومينينسي، وقال ان "الفريق قدم مجهودا كبيرا و أهدر فرصا عديدة لكن قدر الله وماشاء فعل، فالشوط الأول قدم الفريق كرة قوية ولكنه تراجع في الشوط الثاني".

واعتذر للجماهير عن الاداء فى المباراه، وتمنى مساندة الجماهير لهم في المباراة القادمة".

وجاءت ردود الفعل بعد خسارة الأهلى قاسية من البعض على الفريق، فالمحلل الرياضي رضا عبدالعال قال إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أدار مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بشكل سيء فنياً.

واشار الى ان تغييرات كولر متأخرة دائمًا خلال الفترة الماضية في مباريات الأهلي وانه لا يجيد قراءة المنافس بشكل جيد، وتصريحاته عقب المباريات غير منطقية بالمرة، وحمَّله مسئولية خسارة الفريق

ووجه الكابتن معتز إينو نجم الأهلي السابق خلال تصريحات تلفزيونية رساله لـ كولر قائلا :" ليه كل مباراة بتتأخر في التغييرات، الكل عايز يعرف السبب".

واشار الى، أن ديانج كان مطلوب مشاركته في مباراة أمس، وما يفعله كولر بعد كل هزيمة، " شماعة يعلق عليها الأخطاء، وكفاية".

ولفت إلي أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام اتحاد جدة، في أول مباراة، لكن ما يفعله كولر ببعض المباريات يجعل جماهير الأهلي، توجه أسئلة كثيرة منها :" ليه بتتأخر بالتغييرات، وعلى أي أساس تُخرج أفضل من يلعب بالمباراة

كما علق الإعلامي عمرو أديب، على المباراة ، قائلا : "الأهلي لم يحضر في المباراة بينه وبين فلومينينسي البرازيلي ولم يكن موفقا.

ولام "اديب"جمهور القلعة الحمراء لوما شديدا وقال انهم كانوا يشاهدون المباراة وهم في حالة هادئه جدا أقل من الطبيعي، ولم يشجعوا النادى بحماس كما يفعلون دائما.

وتابع عمرو أديب قائلا أننا شاهدنا الأهلي وهو داخل في عنق الزجاجة الذي لا يستطيع الخروج منها، فالمباراة كانت سيئة.