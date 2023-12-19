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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مفاجأة بـ أسعار الذهب.. تفاصيل حالة طقس اليوم.. وآخر تطورات الوضع في غزة

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودليًا، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
 
أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس
 أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط.

الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة.. نشاط بالرياح وبرودة شديدة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

الذهب عيار 21 يقترب من 3000 جنيه
قدمت الإعلامية نهاد سمير،  تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
 

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر
وجه الكابتن معتز إينو لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة لـ المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر، قائلا :" ليه كل مباراة بتتأخر في التغيرات، والكل عايز يعرف السبب".
 

موديست يرحل عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية .. تفاصيل
أكد الناقد الرياضي محسن لملوم، أن مهاجم النادي الأهلي موديست، كتب نهايته في الأهلي، ووضعه انتهى أن بطولة كأس العالم للأندية كانت الفرصة الأخيرة لـ موديست، أخفق فيها.
 

عاجل.. اللقطات الأولى من زلزال الصين المدمر ومؤشرات أولية مرعبة
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" زلزال مدمر بقوة 6.2 ريختر يضرب مقاطعة غانسو الصينية مخلفا مئات القتلى والجرحى".

خبير اقتصادي: مواجهة التضخم أول الملفات على مكتب الرئيس السيسي
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك تحديات كثيرة تواجه الدولة خلال الفترة الحالية، ومن أهم تلك التحديات التضخم، والتضخم هو متعدد الأسباب، وهو ظاهرة موجودة في جميع دول العالم، ولكن المعدلات ارتفعت بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

تهدد الأمن الغذائي العالمي.. 3 معلومات مهمة عن ظاهرة «النينيو»| تعرف عليها
يعاني الصيادون من خطر ظاهرة “النينيو” التي تجلب كوارث مختلفة إلى أجزاء مختلفة من العالم، ومن ضمنها دولة البيرو في أمريكا الجنوبية، حيث يعيش صيادوها عامًا مليئًا بالخسائر بالنسبة لقطاع صيد الأسماك، فما هي تلك الظاهرة؟
 

الأول بتر ساقها والثاني أنهى حياتها بالمستشفى.. قصة مؤثرة لطفلة ضحية قصفين إسرائيليين
كانت تحلم بأن تكبر وتصبح طبيبة لكن الحرب سرقت أحلامها وحياتها، إنها الطفلة دنيا أبو محسن طفلة غزية، التي كانت تبلغ من العمر 12 سنة، ولم تنزح كغيرها من الغزيين، فقد كانت من الأصل من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة.
 

خلال لقائه وزير دفاع اليونان.. السيسي يشدد على حماية أهالي غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم "نيكولاوس ديندياس"، وزير دفاع اليونان، وتم استعراض الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.

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