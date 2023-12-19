الرئيس الإسرائيلي: مستعدون لعقد هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة

قال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل مستعدة لعقد هدنة إنسانية أخرى في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

جاء ذلك في كلمه له خلال اجتماع للدبلوماسيين الأجانب العاملين في إسرائيل، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وادعى هرتسوج أن المسؤولية الكاملة عن الأمر تقع على عاتق زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار وقيادة الحركة.

وفي وقت سابق، قال قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن الحركة ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة علي قطاع غزة.

وحسب “رويترز”، قال القيادي في حماس، إن الحركة منفتحة على أي مبادرة لوقف الحرب.