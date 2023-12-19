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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدام كبير بين بن جفير ورئيس الأركان الإسرائيلي باجتماع مجلس الوزراء

بن جفير
بن جفير

أفادت القناة الـ13 العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، هاجم رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، في جلسة مجلس الوزراء أمس بسبب الإيقاف الذي أصدره الجيش لعدد من الجنود الذين صوروا أنفسهم وهم يغنون أغاني الحانوكا عبر نظام مكبر الصوت في مسجد في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وحسب تصريحات مسربة حصلت عليها القناة الـ13 العبرية، قال بن جفير لهاليفي إن “العقوبات تضر بمعنويات الجنود”. ورد هاليفي بأن تصرفات الجنود تنتهك قواعد سلوك الجيش وتتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي.

ورد بن جفير: “أنا عضو في الحكومة، وأنا في رتبة سياسية.. نحن نقرر”.

أجاب هاليفي: “أنت مخطئ. سأقرر ما هو السلوك الأخلاقي في الجيش أم لا.. لا تهددني”.

واندفع عدد من الوزراء الآخرين للدفاع عن هاليفي، وطلبوا من بن جفير عدم التحدث بوقاحة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

وقال بن جفير لوزيرة الوحدة الوطنية يفعات شاشا بيطون: “سيدتي، لا تخبريني ماذا أفعل”.

وأجابت بسرعة: “لا تناديني سيدتي”.

بن جفير هاليفي إسرائيل

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