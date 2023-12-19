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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي: استقبال السيسي لمرشحي الرئاسة يدل على تقديره لتاريخ مصر الكبير

صدى البلد

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمرشحي الرئاسة حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية من المشاهد المحترمة التي تليق بدولة محترمة ووطن محترم، ويعد من المشاهد البارزة والمهمة والتي لا تتكرر كثيرا في الإقليم، وليس محل تكرار طوال الوقت، لكن مصر لديها هذا التقدير وتحديدا الرئيس السيسي.

وأضافت قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الرئيس السيسي يقدر تاريخ مصر والقيادات التاريخية لمصر إلى حد بعيد في المناسبات كلها، كما يقدر المصريون طوال الوقت، كما يقدر المنافسون في الانتخابات، وبالتالي هي سمة تخص الرئيس السيسي وطابعاً جديداً يوضع للدولة المصرية فيما يتعلق بتقبل الآخر ووجهات النظر المختلفة والمنافسة.

مرونة المنافسين

ولفتت قصواء الخلالي، إلى أن المرشحين الرئاسيين ذهبوا لقصر الاتحادية وقدموا التهنئة للرئيس السيسي وقدروا الدولة المصرية واختيار المصريين، وطرحوا وجهة نظرهم وبرامجهم ورؤاهم السياسية، وبالتالي هذا دليل على مرونة المنافسين والمشهد السياسي لقبول وجهات النظر المختلفة.

وأوضحت أن هذا الجانب تأكد الفترة الماضية بالحوار الوطني، الذي أسس لحالة تقارب بين الأحزاب بشكل حقيقي والمسافات أصبحت قريبة للاستماع وقبول الآخر ووجهات النظر الأخرى.

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